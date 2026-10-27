Rusia ataca empresas militares e infraestructura logística en Kiev, Járkov y Odesa

"Las Fuerzas Armadas de Rusia lanzaron durante la pasada noche un ataque masivo con armamento de alta precisión de emplazamiento terrestre y drones contra empresas del complejo industrial militar y objetivos de la infraestructura de transporte en Kiev, un centro logístico en la región de Járkov y buques usados por el Ejército ucraniano", señaló el mando castrense ruso en Telegram

En particular, Defensa señaló que en la capital ucraniana fueron atacadas tres plantas que producían y almacenaban drones de largo y medio alcance, incluyendo el taller de ensamblaje de drones Oakline, encargado de la producción de los modelos FP-1 y FP-2 de la compañía Fire Point.

Además, la parte rusa atacó el puente ferroviario Sur, "utilizado para el tránsito de cargamento militar".

En la región de Járkov fue atacada una terminal aduanera que almacenaba y distribuía bienes militares y de doble uso para el Ejército ucraniano, así como drones espías y de ataque.

"Además, en alta mar fue atacado un buque de carga seco que trasladaba al puerto de Chornomorsk, en la región de Odesa, cargamentos para el abastecimiento de las Fuerzas Armadas de Ucrania", concluyó el mando castrense ruso.