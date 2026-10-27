Rusia derriba 222 drones ucranianos de largo alcance sobre trece regiones y el mar Negro

"Durante la pasada noche las defensas antiaéreas interceptaron y aniquilaron 222 drones ucranianos de ala fija", escribió en Telegram el mando castrense ruso.

En la región fronteriza rusa de Briansk murió una persona y seis resultaron heridas a consecuencia del ataque nocturno, informó el gobernador local, Yegor Kovalchuk, en su cuenta Telegram.

Ni las autoridades locales ni los medios independientes rusos y ucranianos reportaron daños a la infraestructura crítica rusa.

Rusia volvió a atacar esta noche la capital de Ucrania, donde causó daños al puente Sur y a instalaciones del metro de Kiev, cobrando al menos una víctima mortal y diez heridos.