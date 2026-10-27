Rusia y Ucrania inician el alto el fuego local para la evacuación de civiles de Oleshki

"En vistas a los preparativos para la realización de la operación humanitaria en la localidad de Oleshki de la región de Jersón, las Fuerzas Armadas de Rusia cesaron el fuego en este sector del frente y establecieron el régimen de silencio desde las 04:00 hora de Moscú (01:00 GMT) del 27 de octubre de 2026", señaló en Telegram el mando castrense ruso.

Por su parte, el Defensor del Pueblo ucraniano anunció en X que el alto el fuego entraba en vigor a las 3:00 de la madrugada hora de Kiev.

"Como jefe del equipo negociador ucraniano, confirmo que la parte ucraniana está cumpliendo sus compromisos", dijo Lubinets, que recordó que el acuerdo fue alcanzado en negociaciones con su homóloga rusa, Yana Lantratova. Lubinets también reconoció el papel de la esposa del presidente de EE.UU., Melania Trump, para la consecución del acuerdo.

El alto el fuego entre Rusia y Ucrania para la evacuación de los residentes de Oleshki y la entrega de suministros a los que se quedarán en sus hogares, fue anunciado el pasado viernes por el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Rusia, Valeri Guerásimov, y por el propio Lubinets en Ucrania.

Melania Trump, esposa del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la pasada semana que ayudó a concretar un acuerdo de alto el fuego en esta localidad, bajo control de las fuerzas rusas desde los inicios de la guerra.

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"Ambas naciones acordaron detener temporalmente toda acción militar en Oleshki para permitir la entrada de ayuda humanitaria y preparar la evacuación de la población civil a través de un corredor seguro designado", informó en un comunicado la oficina de la primera dama estadounidense.

Según la Casa Blanca, Melania Trump "inició conversaciones con ambos países y, en su función oficial de Intermediaria Exclusiva, logró que las partes acordaran los objetivos, los procedimientos técnicos, el calendario, los procesos y las condiciones" del cese el fuego localizado.

Ella y su representante "trabajaron directamente con las autoridades rusas y ucranianas", afirma la comunicación, que describe la situación de Oleshki, en el sur de Ucrania, como "crítica", con una población de "personas mayores que necesitan urgentemente atención médica, medicamentos, alimentos y agua potable".

La víspera el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, declaró que este alto el fuego podría convertirse en un precedente para las pausas humanitarias en otras zonas del conflicto.

"Para fines humanitarios, claramente, puede (convertirse en un precedente), sobre todo, cuando se trata de una intervención directa y muy positiva de la parte americana, de los mediadores americanos, de la primera dama de EE.UU., Melania Trump. Altamente valoramos estos esfuerzos, por supuesto, puede convertirse en un precedente", destacó.