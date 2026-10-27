Sheinbaum y Lula acuerdan reunirse "pronto", tras las elecciones en Brasil

"Hablamos hoy con el presidente Lula. Mucha alegría por su triunfo. Acordamos reunirnos pronto", señaló la mandataria mexicana -en un breve mensaje en X-.

Esta mañana, Sheinbaum adelantó la llamada y celebró la reelección de Lula como una "bocanada de aire fresco" para América Latina y el Caribe, después de que el mandatario izquierdista derrotara en segunda vuelta al senador ultraderechista Flávio Bolsonaro.

Antes de los comicios, la presidenta mexicana había pedido respeto a la decisión de los brasileños y defendido que el proceso debía desarrollarse sin "injerencia extranjera".

Tras la reelección de Lula, ambos mandatarios hablaron por teléfono y coincidieron en que México y Brasil seguirán "juntos" en la defensa de sus soberanías, mientras Sheinbaum planteó retomar proyectos conjuntos como la cooperación entre Pemex y Petrobras, según declaraciones de ambos jefes de Estado difundidas este lunes.

El próximo encuentro entre Sheinbaum y Lula se llevaría a cabo, además, en medio de la reactivación de una relación bilateral que ha puesto sus puntos de mira en comercio, energía y coordinación política.

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Desde marzo de 2026, ambos gobiernos habían dejado abierta la posibilidad de una visita de Sheinbaum a Brasil, en una conversación en la que también hablaron de profundizar los vínculos económicos y de promover contactos empresariales entre las dos mayores economías de América Latina.

La presidenta mexicana ya había felicitado el domingo a Lula en redes sociales, donde escribió: "Viva la democracia, ganó el pueblo de Brasil".

Lula obtuvo el 51,79 de los votos, frente al 48,21 % de Bolsonaro, con lo que logró una remontada inédita desde el restablecimiento de la democracia en Brasil y después de haber quedado segundo en la primera vuelta.