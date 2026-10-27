Siria tacha de "inaceptables" los ataques jordanos y confirma creación de comité conjunto

"Afirmamos que esta acción militar es totalmente inaceptable y no puede ser justificada bajo ningún pretexto. Supone una clara violación de los principios de buena vecindad y de la soberanía nacional siria, y va en contra de los marcos establecidos para la cooperación y coordinación conjunta", denunció el Ministerio de Exteriores de Siria en un comunicado.

En línea con la postura adoptada anoche inmediatamente después de darse a conocer la campaña de ataques, el ministerio cargó contra los bombardeos por no haber sido coordinados de antemano con el lado sirio y consideró que algunos "grupos sospechosos" estarían buscando tensar las relaciones con el país vecino, sin ofrecer detalles.

En este contexto, confirmó el establecimiento de un comité conjunto "urgente", tal y como adelantó Amán poco antes.

"Este comité tiene como objetivo poner fin a estas violaciones y transgresiones sobre el terreno; prevenir su repetición; asegurar y proteger la frontera común entre ambos países; y garantizar la plena coordinación en materia de seguridad y operaciones para frenar a cualquiera que intente socavar la seguridad de alguno de los dos países", dijo el ministerio en su nota.

Las autoridades sirias confirmaron la muerte de siete personas en los bombardeos lanzados por Jordania contra cuatro zonas distintas de la provincia meridional de Deraa, entre ellas tres niños y un anciano de 80 años, mientras que Amán asegura haber acabado con más de una veintena de yihadistas del grupo Estado Islámico (EI).

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Jordania lamentó además las "bajas civiles" causadas en estos ataques.

Las acciones aéreas fueron justificadas como una represalia por un atentado ocurrido el pasado viernes en una iglesia del oeste de Jordania, donde fueron asesinadas nueve personas y unas 40 resultaron heridas.