Somalia mata a 75 yihadistas y hiere a 56 en combates en el sur del país, según Defensa

"(Las tropas) lanzaron un importante asalto el 26 de octubre contra posiciones de Al-Shabaab en Jameeca, en el distrito de Buurhakaba, región de Bay. Los combates duraron varias horas", afirmó la cartera ministerial en un comunicado.

Aunque el Ministerio reconoció que Al Shabab logró dañar vehículos militares mediante el uso de automóviles cargados de explosivos, no dio detalles de bajas.

Por su parte, el grupo yihadista reclamó haber matado a 321 soldados somalíes, aunque EFE no ha podido verificar de forma independiente las bajas registradas en ambos bandos.

Estos combates se enmarcan en la denominada Operación Banooda, cuyo objetivo es reabrir el corredor que conecta el pueblo de Buurhakaba con las ciudades de Wanlaweyn y Baidoa, esta última capital del estado Suroeste.

El estado Suroeste también es escenario de enfrentamientos entre el Ejército y grupos armados leales a Abdiaziz Laftagareen, expresidente estatal depuesto por la vía militar por sus diferencias políticas con el Gobierno federal.

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Mogadiscio ha acusado en ocasiones a estas milicias de colaborar con Al Shabab, algo que las fuerzas leales al exlíder regional niegan.

Somalia intensificó sus combates contra Al Shabab desde que el presidente, Hassan Sheikh Mohamud, anunció en agosto de 2022 una "guerra total" contra los yihadistas, en la que a menudo colaboran tanto la misión de la Unión Africana (UA) en el país, como Estados Unidos, que suele apoyar con bombardeos aéreos.

El grupo terrorista, afiliado desde 2012 a la red de Al Qaeda, perpetra atentados para derrocar al Gobierno central e instaurar un Estado islámico ultraconservador.

Al Shabab controla zonas rurales del centro y el sur del país, además de atacar a territorios vecinos como Kenia y Etiopía.

Somalia vive en un estado de conflicto y caos desde 1991, cuando el dictador Mohamed Siad Barre fue derrocado, lo que dejó al país sin Gobierno efectivo y en manos de milicias islamistas y señores de la guerra.