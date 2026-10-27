Suben a 72 los muertos en los ataques del lunes para robar ganado en Sudán del Sur

"Cincuenta de los fallecidos pertenecían al bando de los atacantes, mientras que 22 eran de las víctimas, entre ellas dos mujeres", afirmó Bol.

Grupos armados asaltaron ayer en Akop Payam, en el condado de Tonj Norte, campamentos ganaderos, incendiaron mercados y atacaron zonas residenciales en uno de los brotes de violencia intercomunitaria más mortíferos de la región en los últimos meses.

El ministro acusó a "elementos armados" del denominado "Ejército Blanco" -milicia vinculada a la oposición armada sursudanesa- del condado de Mayom, en el vecino estado de Unity, junto con otros grupos de llevar a cabo los ataques coordinados.

"Los atacantes saquearon un número indeterminado de cabezas de ganado del campamento ganadero de Majak-kou e incendiaron deliberadamente los dos principales mercados de Athieng-puol y Rual-malith, además de varias casas en aldeas de Akop Payam", aseguró el ministro, quien vinculó la violencia con un ciclo de larga data de asesinatos por venganza y robos de ganado en la región.

"Estamos estableciendo comunicación entre los estados de Warrap y Unity para recuperar el ganado robado, identificar a los responsables y llevarlos ante la justicia", zanjó Bol.

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Warrap ha sufrido repetidos enfrentamientos mortales que incluyen robos de ganado y asesinatos por venganza. En agosto, al menos 60 personas murieron y 50 resultaron heridas en actos de violencia similares en el condado de Tonj Norte.

Este último suceso se produce en medio de la persistente inseguridad en Sudán del Sur, a menos de dos meses de sus primeras elecciones generales desde la independencia en 2011, previstas para el 22 de diciembre.