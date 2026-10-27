Suben a siete los muertos por los bombardeos de Jordania en Siria, tres de ellos niños

La Defensa Civil Siria, que se encargó de las labores de rescate en cuatro ubicaciones diferentes del sur del país, confirmó en su cuenta de X el fallecimiento de siete personas a causa de los ataques, la mayoría de ellas en la aldea de Al Tanf, donde perdieron la vida cinco miembros de una misma familia.

Entre los fallecidos en esa acción hay tres menores, mientras que otras tres personas también parientes entre sí resultaron heridas.

Según la organización, anteriormente conocida como Cascos Blancos y ahora integrada en las instituciones estatales sirias, los otros fallecidos son un anciano de 80 años que pereció en la zona de Nassib, y otro hombre de unos 60 alcanzado en una vivienda en Shaheeb, mientras que un cuarto bombardeo no dejó víctimas.

La Dirección de Salud de la provincia meridional de Deraa también confirmó a la agencia oficial de noticias SANA que el último balance de víctimas contabilizado esta madrugada se sitúa en siete muertos, tres de ellos niños, y tres heridos, incluido un menor.

Tanto SANA como la televisión estatal Al Ijbariya difundieron imágenes de los puntos atacados, donde se pueden ver inmuebles en el suelo y una destrucción significativa.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Las autoridades sirias condenaron los bombardeos, de los que dijeron no haber sido informados con anterioridad, y ordenaron el cierre del principal paso fronterizo con Jordania, que justificó la campaña como una respuesta al atentado ocurrido hace cuatro días en Karak, en el oeste de su territorio.

Ese tiroteo causó al menos nueve muertos y unos 40 heridos, y tuvo como objetivo una iglesia mientras tenía lugar un funeral.