Sudáfrica despliega 510 militares en el este del país por los disturbios xenófobos

"Los miembros de las Fuerzas de Defensa Nacional de Sudáfrica (SANDF) prestarán apoyo a la Policía sudafricana (SAPS) para mantener el orden público en KwaZulu-Natal -provincia en la que se encuentra Durban-", afirmó la Presidencia sudafricana en un comunicado.

Ramaphosa achacó estos actos violentos a una "campaña de desinformación" relacionada con una sentencia del Tribunal Constitucional relativa a la Ley de Refugiados, que permite a los solicitantes de asilo acceder al proceso de solicitud independientemente de cómo hayan entrado en Sudáfrica.

"Los miembros de las SANDF estarán en alerta para brindar apoyo a la policía ante cualquier eventualidad", añadió la Presidencia.

El despliegue autorizado por Ramaphosa comprende el periodo que abarca entre el 9 de octubre y el 30 de noviembre de este año, con un gasto que asciende a 34 millones de rands (en torno a 1,8 millones de euros).

La Policía ya había confirmado el 11 de octubre el despliegue del Ejército sudafricano en esa provincia para cooperar con el SAPS, aunque no especificó el número de efectivos.

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Durban ha sufrido disturbios desde principios de octubre y, hasta ahora, se han registrado decenas de detenciones, según medios locales.

Estos incidentes se enmarcan en una espiral de violencia xenófoba que estalló el pasado mes de abril.

Grupos antiinmigración culpan a los migrantes de los problemas económicos, las deficiencias en los servicios públicos y las altas tasas de criminalidad en Sudáfrica; incluso han llegado a impedirles el acceso a la atención sanitaria y a la educación en centros públicos.

Aunque dicen protestar contra la inmigración irregular, la violencia xenófoba a menudo ha afectado de manera indiscriminada a extranjeros procedentes de otros países africanos.

Más de 260.000 ciudadanos de Zimbabue, Malaui, Ghana, Mozambique, Nigeria, Kenia, Uganda, Tanzania y la República Democrática del Congo (RDC) fueron repatriados a sus países de origen en los últimos meses frente a esta ola de xenofobia, según datos oficiales de los respectivos gobiernos.

Las tensiones xenófobas son un problema recurrente en Sudáfrica y, en los últimos años, han provocado oleadas de violencia que se han saldado con decenas de muertes, especialmente en barrios vulnerables.