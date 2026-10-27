Tres detenidos en Israel por una supuesta compra de votos para un partido árabe

"Durante el registro de las casas de los sospechosos se confiscaron sobres que contenían decenas de miles de séqueles en efectivo, junto a notas y otras evidencias", informó la Policía en un comunicado.

Según la nota, agentes del Distrito Sudeste, que engloba al Néguev y al Valle de Aravá, llevaron a cabo estas detenciones dentro de su trabajo para "identificar y prevenir delitos relacionados con las elecciones e intentos de influir ilegalmente en la elección de los votantes".

Los arrestados son tres residentes de la localidad beduina (musulmana) de Segev Shalom y Arara Banegev. Su intención, de acuerdo con el escrito, habría sido comprar votos en favor del partido Raam del parlamentario de origen palestino Mansur Abás.

Los detenidos fueron derivados a la Unidad de Fraude del distrito para ser interrogados, y está previsto que comparezcan este martes ante un tribunal para extender su detención mientras se desarrolla la investigación, aún en curso, añade la fuente policial.

Israel celebra este martes una jornada electoral decisiva para el futuro del primero ministro, Benjamín Netanyahu, cuyo Likud se encuentra segundo en las encuestas, por detrás del opositor Yashar! de Gadi Eisenkot, y en las que los analistas consideran que los partidos musulmanes podrían ser clave para formar Gobierno.