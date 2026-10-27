Una muestra en París reivindica la vigencia y autonomía del 'Anillo' de Wagner

"Con todas las adaptaciones y obras derivadas, nos encontramos en realidad ante una obra totalmente independiente, que sobrevive incluso a las malas lecturas", defendió en declaraciones a EFE uno de los comisarios de la exposición, Olivier Mabille.

'Les Révolutions du Ring' ('Las Revoluciones del Anillo', en español) se expone dentro del mítico edificio parisino de la Ópera Garnier -parcialmente cerrado por obras- desde este martes hasta el 20 de febrero de 2027.

La tetralogía, estrenada hace 150 años en la ciudad alemana de Bayreuth, ha inspirado esta muestra coincidiendo también con la representación entre el 6 y el 22 de noviembre de 'El anillo del nibelungo', con puesta en escena del español Calixto Bieito en la Ópera de la Bastilla.

La exposición, organizada conjuntamente por la Ópera Nacional de París y la Biblioteca Nacional de Francia, cuenta con fotografías, dibujos, partituras, animaciones, cuadros y trajes para entender la concepción, el desarrollo y el impacto de la obra, marcada por la figura mítica de Sigfrido, arquetipo del que la propaganda del Tercer Reich quiso adueñarse como modelo del "superhombre ario".

Para el comisario Mabille, este personaje está "impregnado de un carácter del que, después, resulta difícil desprenderse", en alusión al uso que hizo de él la nuera de Richard Wagner, Winifred Wagner, una allegada del dictador Adolf Hitler.

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"Wagner impregnaba de tal manera las conciencias y el vocabulario alemán que se utilizaron muchas expresiones en el día a día, muchas procedentes en particular del Anillo", refirió.

En todo caso, Mabille estimó que "la riqueza de la obra es verdaderamente inagotable", "de una gran coherencia" y que transmite el mismo mensaje que hace 150 años: "cómo lograr una sociedad mejor".

Influenciado por el movimiento romántico de la época y por las aspiraciones de unificación nacional alemana e italiana, Richard Wagner concibe 'El anillo del nibelungo' tras haber participado en 1849 en la insurrección popular de Dresde contra el rey de Sajonia, Federico Augusto II.

Es entonces cuando el artista se marca la ambición de lo que denomina como el 'arte total', que engloba todos los géneros del arte y cuyo culmen es la tetralogía compuesta por 'El oro del Rin', 'La valquiria', 'Sigfrido' y 'El ocaso de los dioses'.

Marion Mirande, otra de las comisarias, destacó que la exposición indaga en "un proyecto político y estético que poca gente conoce" intentando "comprender las fuentes wagnerianas y el contexto en el que se inscribe".

Entre las obras más destacadas en la muestra, figura el retrato fotográfico de un actor del 'Anillo' que data de 1876 y se trata de un préstamo del acervo del compositor Philippe Fénelon, así como el traje de una valquiria usado durante la representación en la Ópera de París de 1976 con puesta en escena de Klaus Michael Grüber.