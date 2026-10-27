Unas 36.000 personas huyen de Etiopía a Kenia tras combates en la frontera, alerta la ONU

"Aproximadamente 36.000 personas han cruzado de Etiopía a Kenia, huyendo de la violencia en torno a Moyale. Muchas son mujeres y niños", señaló ACNUR en la red social X.

El organismo también afirmó que sus equipos se encuentran desplegados sobre el terreno y que colaboran con otras agencias de la ONU y socios humanitarios para apoyar la respuesta.

La parte etíope de Moyale, dividida entre las regiones colindantes de Oromía y Somalí, es objeto de disputa desde hace años entre los grupos étnicos oromo (mayoritario en el pueblo) y somalí (el segundo mayor en la localidad).

Según el periódico independiente etíope Addis Standard, las tensiones comenzaron el 18 de octubre con el izado de la bandera de la región Somalí en la zona oromo, seguida del asesinato de una niña de 13 años.

Estas hostilidades se intensificaron el 22 de octubre, cuando comenzaron los enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad de ambas regiones.

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Funcionarios locales y residentes de varias poblaciones de la zona denunciaron al mencionado diario el incendio de casas, oficinas y propiedades de los residentes somalís, así como ataques contra personas de origen oromo.

El anterior gran estallido de violencia interétnica en Moyale ocurrió en diciembre de 2017, cuando al menos 61 personas murieron y más de 360 casas fueron quemadas por enfrentamientos entre oromos y somalís.

Esta violencia ocurre mientras el Ejército de Etiopía logra rápidos avances en el norte del país, después de que el rebelde Frente Popular de Liberación de Tigré (FPLT) anunciase el pasado 23 de septiembre una "guerra defensiva" desde esa región norteña, tras meses de escalada y bombardeos recurrentes con drones.