69 presos muertos por represión en Rusia desde inicio de la guerra de Ucrania, según ONG

Según un informe de Memorial, en la mayoría de los casos, los presos fallecieron por enfermedades o falta de acceso a ayuda médica.

A la vez, en al menos 20 casos la muerte estaba relacionada con presunta tortura y sus consecuencias, según Memorial.

Un preso murió a causa de una huelga de hambre, mientras que otro - el líder opositor Alexéi Navalni- fue asesinado, sostiene el informe.

La causa de la muerte de ocho personas no fue determinada, señala la organización.

La edad media de los fallecidos, según Memorial, es de 51 años.

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La estadística de la organización, cuyas actividades están prohibidas en Rusia, incluyen no solo a quienes murieron en centros de detención preventiva o prisiones, sino también a quienes fallecieron durante registros, bajo arresto domiciliario y poco después de su liberación.