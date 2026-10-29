ABC
29 de octubre de 2026
Ir a ABC en el Este
Ensiestados
ABC TV de 14:00:00 a 15:59:00
Ver ABC TV
Periodísticamente
ABC Cardinal AM de 14:00 a 15:59
Escuchar ABC AM
Vitaminas
ABC FM 15:00 a 17:59
Escuchar ABC FM
Ensiestados
ABC TV de 14:00:00 a 15:59:00
Ver ABC TV
27º
Ahora
ver más
27º
Ahora
HOY
Min
18º
Máx
27º
undefined 2026-10-30
Min
14º
Máx
33º
undefined 2026-10-31
Min
17º
Máx
33º
undefined 2026-11-01
Min
20º
Máx
35º
undefined 2026-11-02
Min
19º
Máx
30º
undefined 2026-11-03
Min
20º
Máx
31º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.790
Venta
6.120
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.080
Venta
1.190
EURO
Compra
6.100
Venta
6.850

Ver Cotizaciones

Mundo
29 de octubre de 2026 - 14:30

69 presos muertos por represión en Rusia desde inicio de la guerra de Ucrania, según ONG

Imagen sin descripción

Moscú, 29 oct (EFE).- Al menos 69 presos han muerto en Rusia por la represión desde el comienzo de la guerra en Ucrania, informó este jueves la ONG Memorial

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

Según un informe de Memorial, en la mayoría de los casos, los presos fallecieron por enfermedades o falta de acceso a ayuda médica.

A la vez, en al menos 20 casos la muerte estaba relacionada con presunta tortura y sus consecuencias, según Memorial.

Un preso murió a causa de una huelga de hambre, mientras que otro - el líder opositor Alexéi Navalni- fue asesinado, sostiene el informe.

La causa de la muerte de ocho personas no fue determinada, señala la organización.

La edad media de los fallecidos, según Memorial, es de 51 años.

La estadística de la organización, cuyas actividades están prohibidas en Rusia, incluyen no solo a quienes murieron en centros de detención preventiva o prisiones, sino también a quienes fallecieron durante registros, bajo arresto domiciliario y poco después de su liberación.

Lo
más leído
del día

01
Policiales
Accidente rumbo al Transchaco Rally: dos muertos tras choque de camioneta contra camión
Ver más
02
Policiales
Video: Bomberos combaten incendio en planta farmacéutica en Ypacaraí
Ver más
03
Nacionales
Soledad Núñez apunta a cajas paralelas de Asunción: cuánto dinero podría recuperar
Ver más
04
Economía
Exconsejero presenta a IPS propuesta para “capitalizar” Ueno y ser “accionista” del banco
Ver más
05
Policiales
Alumno habría sido herido con arma de aire comprimido en ‘safari’ en colegio de Asunción
Ver más

Te puede interesar