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Mundo
29 de octubre de 2026 - 08:00

Al menos 13 muertos y 10 heridos en un ataque ruso contra una estación de tren en Ucrania

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Kiev, 29 oct (EFE).- Un ataque ruso contra la estación de tren de la ciudad ucraniana de Dnipró, en el este del país, ha causado al menos 13 muertos este jueves y unos diez heridos, denunció el jefe de la Administración Militar Regional, Oleksandr Ganzha.

Por EFE
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De acuerdo con el canal oficial en Telegram de los Ferrocarriles de Ucrania, Ukrzaliznytsia, Rusia lanzó un ataque con un dron de propulsión a reacción contra la estación de tren de Dnipró.

El impacto alcanzó uno de los andenes, donde en ese momento se encontraba el tren nº 866, que cubría la ruta Dnipró–Zaporiyia.

El alcalde de Dnipró, Boris Filátov, precisó que era un tren de pasajeros.

Ukrzaliznytsia indicó que, a pesar de que se había anunciado un nivel elevado de peligro, había personas en el andén.

"Esta es una guerra genocida", escribió Filátov en Telegram.

En el lugar trabajan equipos de rescate, personal médico y fuerzas del orden, según los Ferrocarriles de Ucrania.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, calificó de "atroz" el ataque y preguntó, en una aparente alusión a EE.UU. y la Unión Europea (UE), "¿cuántos ataques terroristas ha perpetrado Rusia contra nuestra población desde que se levantaron las sanciones a determinados oligarcas rusos y al sector energético ruso, en lugar de avanzar hacia una desescalada?"

EE.UU. levantó recientemente las sanciones al diésel ruso, en tanto que la UE sacó en septiembre de la lista negra de rusos sancionados a los magnates Alisher Usmánov y Mijaíl Fridman.

"Precisamente por eso Ucrania ha afirmado siempre que se necesitan medidas justas y contundentes por parte de Estados Unidos y Europa en respuesta a la escalada rusa: las sanciones contra Moscú y su maquinaria bélica no deben relajarse mientras continúe esta guerra rusa", enfatizó Zelenski.

El mandatario recalcó que "ha llegado el momento de adoptar nuevas medidas sancionadoras más severas por parte de la UE, Estados Unidos y el G7".

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