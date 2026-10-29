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Mundo
29 de octubre de 2026 - 11:20

Al menos 14 muertos en un ataque ruso contra una estación de tren en Ucrania

Imagen sin descripción

Kiev, 29 oct (EFE).- Al menos 14 personas han resultado muertas y otras tantas heridas en un ataque ruso con dron llevado a cabo este jueves contra la estación de tren de la ciudad de Dnipró (este de Ucrania), informaron el jefe de la Administración Militar Regional, Oleksandr Ganzha, y el canal oficial en Telegram de los Ferrocarriles de Ucrania, Ukrzaliznytsia.

Por EFE
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El impacto alcanzó uno de los andenes, donde en ese momento se encontraba el tren nº 866, que cubría la ruta Dnipró–Zaporiyia.

El alcalde de Dnipró, Boris Filátov, precisó que era un tren de pasajeros.

Ukrzaliznytsia indicó que, a pesar de que se había anunciado un nivel elevado de peligro, había personas en el andén.

"Esta es una guerra genocida", escribió Filátov en Telegram.

En el lugar trabajan equipos de rescate, personal médico y fuerzas del orden, según los Ferrocarriles de Ucrania.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, calificó de "atroz" el ataque y se preguntó, en una aparente alusión a EE.UU. y la Unión Europea (UE), "¿cuántos ataques terroristas ha perpetrado Rusia contra nuestra población desde que se levantaron las sanciones a determinados oligarcas rusos y al sector energético ruso, en lugar de avanzar hacia una desescalada?"

EE.UU. levantó recientemente las sanciones al diésel ruso, en tanto que la UE sacó en septiembre de la lista negra de rusos sancionados a los magnates Alisher Usmánov y Mijaíl Fridman.

"Precisamente por eso Ucrania ha afirmado siempre que se necesitan medidas justas y contundentes por parte de Estados Unidos y Europa en respuesta a la escalada rusa: las sanciones contra Moscú y su maquinaria bélica no deben relajarse mientras continúe esta guerra rusa", enfatizó Zelenski.

El mandatario ucraniano recalcó que "ha llegado el momento de adoptar nuevas medidas sancionadoras más severas por parte de la UE, Estados Unidos y el G7".

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