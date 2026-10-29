Al menos cuatro muertos al estrellarse en Bosnia un helicóptero de EUFOR, según medios

"EUFOR puede confirmar que en el accidente ocurrido en Brcko se estrelló un CH-47 Chinook italiano de EUFOR. Como resultado de este accidente, varios miembros del personal de EUFOR perdieron trágicamente la vida y otros resultaron gravemente heridos", señala la misión en un comunicado.

La televisión pública bosnia Federalna ha informado de que al menos tres personas han muerto en el accidente del helicóptero, en el que viajaban quince integrantes de la Fuerza Operativa Rápida Europea (EUFOR).

Posteriormente, el portal informativo Klix.ba señaló que uno de los heridos había fallecido, elevando a cuatro el número de víctias mortales.

El accidente se produjo hacia las 16.00 hora local (15.00 GMT) en la localidad de Gorice, cerca de la ciudad de Brcko, indica Federalna, que añade que el resto de los ocupantes fueron trasladados al hospital de la citada urbe.

El alcalde de Brcko, Sinisa Milic, confirmó poco después a la televisión RTRS de la República Srpska, el ente serbio de Bosnia-Herzegovina, las cifras de muertos y heridos.

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En su comunicado, EUFOR señala que los servicios de emergencia están desplegados en la zona y que se ha iniciado una investigación exhaustiva sobre el accidente.

El Ministerio italiano de Defensa confirmó que el helicóptero pertenece a su Ejército, mientras que el portal bosnio Klix.ba precisó que todas las víctimas son de nacionalidad italiana.

La EUFOR ha pedido evitar especulaciones sobre las nacionalidades e identidades del personal involucrado.

Testigos presenciales relataron al mismo medio que vieron cómo el helicóptero comenzó a girar en el aire antes de estrellarse.

Fuentes de EUFOR destacaron a los medios que el accidente no causó daños en infraestructuras civiles.

La EUFOR, también conocida como Operación Althea, se puso en marcha en 2004, cuando relevó a la Fuerza de Estabilización (SFOR), liderada por la OTAN.

Su misión es garantizar el respeto de los aspectos militares del Acuerdo de Paz de Dayton de 1995, que puso fin a la guerra de Bosnia, y contribuir a la seguridad y estabilidad del país, así como asistir y entrenar a las Fuerzas Armadas bosnias.

Dos pilotos españoles y dos oficiales alemanes de la misión de la UE en Bosnia-Herzegovina (EUFOR) murieron en junio de 2008 en el accidente de un helicóptero militar destinado en ese país balcánico.