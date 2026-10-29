Al menos dos muertos en Turquía al desplomarse una formación rocosa en Capadocia

El incidente tuvo lugar a las 15:15 (12:15 GMT) en el museo al aire libre de Göreme, un recinto turístico con control de entrada que alberga numerosas iglesias ortodoxas excavadas en la roca.

De momento se han recuperado dos cadáveres y un herido ha sido hospitalizado, explicó el gobernador de la provincia de Nevsehir, Hüseyin Kök, a la prensa, mientras continúan las labores de rescate.

"Hacia las 15:15 horas se produjo un corrimiento de tierra debido a las fuertes lluvias. A causa del corrimiento, una gran roca se desprendió y cayó", explicó el gobernador.

Desde el miércoles pasado, la región de Capadocia en Anatolia central ha experimentado fuertes lluvias y vientos, lo que ha obligado a cancelar los viajes en globo aerostático, una actividad muy popular para los turismos en esa zona.

Al desplome de la 'chimenea de hadas', una formación rocosa cónica de muchos metros de altura, han contribuido asimismo fluctuaciones de temperatura, con ciclos de congelamiento y descongelamiento, que han dañado la roca, según detalló a la prensa el jefe del organismo oficial de turismo en Capadocia, Cem Aslanbey.

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Además, en la base de de esta 'chimenea' había cuevas excacavas antiguas, agregó.

La erosión por viento y lluvias de este paisaje, con sedimentos de diferente resistencia, pero en gran parte relativamente blandos -lo que que facilitó también la excavación de las iglesias subterráneas- ha creado formaciones geológicas de extrañas formas, como de setas o torres.