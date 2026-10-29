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Mundo
29 de octubre de 2026 - 12:40

Al menos ocho muertos y cinco desaparecidos por lluvias en Haití

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Puerto Príncipe, 29 oct (EFE).- Al menos ocho personas han muerto, 40 han resultado heridas y otras cinco permanecen desaparecidas en Haití a causa de las fuertes lluvias que afectan al país desde hace aproximadamente una semana, informó este jueves la Dirección de Protección Civil (DPC).

Por EFE
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Las precipitaciones ha dejado 11.884 familias damnificadas, 91 viviendas destruidas y más de 7.100 inundadas.

El informe de la DPC señala que las inundaciones han afectado a 27 municipios de los departamentos del Oeste, Sur, Nippes, Grand’Anse y Noroeste, donde las autoridades mantienen labores de asistencia a las familias afectadas.

Los cinco desaparecidos fueron reportados en el departamento del Sur.

Las inundaciones han causado importantes pérdidas agrícolas y ganaderas, especialmente en los departamentos Grand’Anse y el Sur.

Las autoridades también informaron de que más de 300 familias permanecían alojadas en unos 15 refugios provisionales en Nippes y el Sur hasta el martes, mientras se están tomando medidas para el cierre progresivo de los refugios antes del 1 de noviembre para facilitar la reanudación de las clases.

La Unidad Hidrometeorológica de Haití (UHM) anunció el martes el levantamiento de las alertas naranja por lluvias intensas y riesgo de tormentas en Grand’Anse, el Sur, el Sureste, Nippes y el Oeste, así como de la alerta amarilla en Artibonite y el Noroeste.

No obstante, la combinación de centros de baja presión y vaguadas ha provocado crecidas de ríos, inundaciones y deslizamientos de tierra desde el pasado 17 de octubre.

Para este jueves, las autoridades meteorológicas prevén chubascos y tormentas aisladas en algunos departamentos del país.

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