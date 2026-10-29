Al menos tres muertos al estrellarse en Bosnia un helicóptero de EUFOR, según televisión

El accidente se produjo hacia las 16.00 hora local (15.00 GMT) en la localidad de Gorice, cerca de la ciudad de Brcko, añadió la fuente, que informó de que el resto de los viajeros resultaron heridos y fueron trasladados al hospital de la citada urbe.

El alcalde de Brcko, Sinisa Milic, confirmó poco después a la televisión RTRS de la Repúblika Srpska las cifras de muertos y heridos.

“La EUFOR confirmó que una de sus aeronaves se estrelló en un accidente durante una operación de rutina” , indicó Federalna.

Según el portal Klix.ba, el aparato siniestrado, del que publica fotos donde aparece completamente destruido, era un helicóptero ICH-47F Chinook perteneciente al Ejército italiano, y todas las víctimas son de nacionalidad italiana.

Testigos presenciales relataron al mismo medio que vieron cómo el helicóptero comenzó a girar en el aire antes de estrellarse.

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Fuentes de EUFOR destacaron a los medios que el accidente no causó daños en infraestructuras civiles.

La EUFOR, también conocida como Operación Althea, se puso en marcha en 2004, cuando relevó a la Fuerza de Estabilización (SFOR), liderada por la OTAN.

Su misión es garantizar el respeto de los aspectos militares del Acuerdo de Paz de Dayton de 1995, que puso fin a la guerra de Bosnia, y contribuir a la seguridad y estabilidad del país.