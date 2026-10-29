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Mundo
29 de octubre de 2026 - 11:10

Alemania espera protestas juveniles con temores a posibles disturbios

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Berlín, 29 oct (EFE).- Alemania se prepara para una serie de protestas juveniles en cerca de 30 ciudades del país el próximo sábado, organizadas por una iniciativa llamada 'GenZ-regelt' (GenZ-lo arregla), en medio de preocupaciones por que las manifestaciones puedan desembocar en desórdenes y disturbios como ha ocurrido recientemente en otros países, sobre todo en Francia.

Por EFE
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En las manifestaciones, según los planes de la iniciativa, los jóvenes pretenden pedir más inversiones en la protección del clima, medidas contra el aumento del coste de la vida y también contra un posible regreso del servicio militar obligatorio, así como contra el deterioro de las infraestructuras en colegios y universidades.

'GenZ- lo arregla' se ha distanciado expresamente de la violencia, pese a lo cual hay temores de que las protestas puedan ser instrumentalizadas por otras organizaciones o elementos extremistas.

"Nuestra protesta es pacífica, sin excepción", dice la página web de la iniciativa.

Sin embargo, tras los disturbios en Francia y en Italia ha habido advertencias de parte de los partidos del Gobierno de que las manifestaciones puedan desembocar en actos de violencia.

"Hay que tomar en serio el peligro de que las protestas pacíficas anunciadas puedan ser instrumentalizadas por fuerzas de extrema izquierda, parte del mundo de los migrantes y criminales", dijo al diario Rheinische Post el experto en Interior del grupo parlamentario conjunto de la Unión Cristianodemócrata (CDU), el partido del cancilller Friedrich Merz, y la Unión Socialcristiana (CSU), Alexander Thorm.

No obstante, los ministros de Interior de los estados federados no consideran que vaya a haber disturbios notables.

"Las protestas de alumnos que se han anunciado no hacen esperar un desarrollo similar al de Francia", señaló por ejemplo el titular de la cartera en Baviera, Joachim Hermann.

 El portavoz de la iniciativa, Gianni Matheja, decidió dejar su cargo por considerar que se han sumado grupos que tienen intereses encontrados, con lo que ya no está garantizado que las protestas sean pacíficas, según declaró al diario Süddeutsche Zeitung.

La Conferencia Federal de Alumnos Alemanes también se ha distanciado de las protestas del sábado, porque no se ve con claridad quienes están detrás de ellas y por temores a que degeneren en actos violentos.

"Nos hemos desvinculado de las manifestaciones del 31 de octubre porque hay estructuras poco transparentes en la organización. Aquí en Berlín por ejemplo no se sabe con claridad quiénes son los responsables", explicó la secretaria general de la organización, Amy Kirchhoff, en una videoconferencia con la Asociación de la Prensa Extranjera (VAP).

Kirchhoff explicó que cree que hay "un potencial de violencia" aunque ello no implica que necesariamente vaya a haber violencia, y dijo que no creía que se llegara a los extremos que se ha llegado en Francia porque, por una parte, en Alemania hay una cultura de la protesta diferente y, por otra, porque es de esperar que la policía sea menos confrontativa.

La Conferencia Federal de Alumnos planea hacer sus propia manifestación el 20 de noviembre.

Kirchhoff lamentó que la discusión esté centrada en el peligro de que las protestas desemboquen en la violencia con lo que se pierden de vista las demandas de los jóvenes.

"Los políticos hablan de nosotros pero no con nosotros. Ni sobre temas como la jubilación, el mercado de trabajo ni sobre la situación en los colegios que no es ideal porque muchos colegios están en mal estado", dijo.

Las protestas estarán centradas en las grandes ciudades, donde 'GenZ-lo arregla' asegura organizar directamente las manifestaciones, mientras que en otras localidades hay otras iniciativas que se han sumado y de las que se desconoce quiénes están detrás.

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