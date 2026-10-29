Amazon gana 113.587 millones de dólares en nueve meses, un 101 % más interanual

La tecnológica estadounidense indicó que su facturación neta acumulada entre enero y septiembre fue de 584.069 millones, un 16 % más respecto al mismo tramo de 2025, según un comunicado al cierre de la bolsa.

El presidente y director ejecutivo de Amazon, Andy Jassy, destacó el crecimiento de su negocio de la nube, Amazon Web Services (AWS), impulsado por su "inversión en funcionalidades e infraestructura" .

En el tercer trimestre, el más seguido en Wall Street, tuvo un beneficio de 20.685 millones, un 2 % menos, y una facturación de 201.944 millones, un 12 % más, en ambos casos comparados con ese tramo de 2025.

Amazon atribuyó la bajada en el beneficio trimestral a que hace un año registró unas ganancias extra de 9.500 millones antes de impuestos por sus inversiones en Anthropic.

Por segmentos de negocio, en el trimestre destacó AWS, con unas ventas de 45.984 millones, un 39 % más interanual, lo que supone su mayor crecimiento en casi cinco años.

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Jassy destacó que AWS sigue un "ritmo de ingresos anualizados de 184.000 millones de dólares" y previó unas tasas de crecimiento de los ingresos superiores al 40 % tanto en 2027 como en 2028.

Respecto al comercio electrónico, Amazon lo divide por áreas geográficas, y las ventas de Norteamérica (112.852 millones, un 6 % más) superaron con creces a las de Internacional (43.984 millones, un 5 % más).

Los mayores ingresos netos, excluyendo AWS, provienen de las tiendas en línea y los servicios de venta a terceros, seguidos por la publicidad, las suscripciones y las tiendas físicas.

El beneficio operativo de la empresa ascendió en total a 28.100 millones en el trimestre y el margen operativo fue del 13,0 %, un récord para la firma, indica la nota.

"Nuestra oferta más amplia y nuestras entregas más rápidas nos están ayudando a ganar cuota en el segmento del comercio minorista", opinó el máximo ejecutivo, que señaló la mejora en los márgenes.

Asimismo, subrayó que el negocio de satélites, Amazon Leo, y el de vehículos autónomos, Zoox, así como otros nuevos que abarcan desde alimentación hasta farmacia, "avanzan de manera alentadora".

"Nunca ha existido un negocio con ingresos de un billón de dólares, y podríamos tener dos en los próximos 5 a 10 años", apostilló Jassy.

El flujo de caja libre disminuyó hasta registrar una salida de 42.400 millones en los últimos 12 meses, debido principalmente a las compras de propiedad y equipamiento relacionadas con la inteligencia artificial (IA).

La empresa dijo esperar una facturación entre 240.000 y 247.000 millones en el cuarto trimestre, que incluye la temporada navideña.

Asimismo, mantuvo su previsión de gastos de capital, que incluye la inversión en infraestructura de IA, en 220.000 millones para 2026.

Las acciones de Amazon caían un 7 % en las operaciones electrónicas posteriores al cierre, en una primera reacción negativa a los resultados.

Según los analistas, la firma no superó las expectativas de beneficios por acción, facturación, ingresos de AWS ni publicidad, y además señalaban la reducción de liquidez por el gasto en IA.