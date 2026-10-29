ABC
29 de octubre de 2026
Ir a ABC en el Este
Ensiestados
ABC TV de 14:00:00 a 15:59:00
Ver ABC TV
Periodísticamente
ABC Cardinal AM de 14:00 a 15:59
Escuchar ABC AM
A de la Tarde
ABC FM 12:00 a 14:59
Escuchar ABC FM
Ensiestados
ABC TV de 14:00:00 a 15:59:00
Ver ABC TV
26º
Ahora
ver más
26º
Ahora
HOY
Min
18º
Máx
27º
undefined 2026-10-30
Min
14º
Máx
33º
undefined 2026-10-31
Min
17º
Máx
33º
undefined 2026-11-01
Min
19º
Máx
35º
undefined 2026-11-02
Min
18º
Máx
29º
undefined 2026-11-03
Min
20º
Máx
29º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.790
Venta
6.120
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.080
Venta
1.190
EURO
Compra
6.100
Venta
6.850

Ver Cotizaciones

Mundo
29 de octubre de 2026 - 14:15

Amnistía Internacional califica de "aberrantes" las rebajas de pena a pederastas en Chile

Imagen sin descripción

Santiago de Chile, 29 oct (EFE).- La organización internacional Amnistía Internacional (AI) calificó este jueves de "aberrantes" las rebajas de penas otorgadas por el Gobierno de Chile a medio centenar de pederastas, violadores y condenados por crímenes de lesa humanidad.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

"Las rebajas en estos casos son aberrantes de por sí, el Estado debe poner en el centro los derechos de las víctimas, su protección y el acceso a la justicia. No basta con invocar una interpretación jurídica como si la autoridad no tuviera margen de decisión", aseguró en un comunicado Rodrigo Bustos, director ejecutivo de la organización.

La polémica estalló la semana pasada, tras una investigación del medio nacional Interferencia que reveló que 56 condenados por abusos sexuales y pederastia se beneficiaron de una reducción de condena a través de diferentes decretos firmados por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos entre marzo y septiembre de 2026.

La mayoría de los 56 abusadores y violadores quedaron en libertad, a los que se sumaron al menos dos condenados por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), de acuerdo con la prensa local.

La ONG insistió en que rebajar las condenas por estos delitos es “especialmente grave” porque contraviene el compromiso del Estado con el derecho a la justicia y la reparación de las víctimas.

"Chile tiene la obligación, en virtud de la Convención sobre los Derechos del Niño y sus propias leyes, de proteger a niños, niñas y adolescentes frente a toda forma de violencia y abuso sexual", expresaron.

En relación a los casos de condenados por crímenes de lesa humanidad, la institución remarcó que estos "no son delitos comunes: comprometen obligaciones internacionales del Estado que no pueden quedar relegadas a una evaluación meramente administrativa".

El presidente de Chile, José Antonio Kast, reconoció el pasado lunes que su Gobierno cometió un "error", pero ratificó en el cargo al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, cuya salida se está pidiendo desde la oposición, así como desde sectores de los partidos oficialistas de derecha y ultraderecha.

Según la legislación chilena, Gendarmería (policía carcelaria) es la responsable de elaborar un listado con los criminales que cumplen con los requisitos para acceder al beneficio por buen comportamiento, un documento que luego es revisado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para su autorización final.

En cuanto a los requisitos que se deben cumplir para otorgar beneficios por estos delitos, Bustos mencionó que deberían darse algunas condiciones por parte de los condenados, "como saber si han mostrado arrepentimiento, si han colaborado o no con la justicia, si han cumplido la mayor parte de su condena o si se ha escuchado a las víctimas antes de tomar la decisión definitiva, algo que por ahora desconocemos".

"El Estado debe evitar medidas que puedan favorecer la impunidad por crímenes de lesa humanidad", concluyó AI.

Lo
más leído
del día

01
Policiales
Accidente rumbo al Transchaco Rally: dos muertos tras choque de camioneta contra camión
Ver más
02
Policiales
Video: Bomberos combaten incendio en planta farmacéutica en Ypacaraí
Ver más
03
Nacionales
Soledad Núñez apunta a cajas paralelas de Asunción: cuánto dinero podría recuperar
Ver más
04
Policiales
Alumno habría sido herido con arma de aire comprimido en ‘safari’ en colegio de Asunción
Ver más
05
Economía
Exconsejero presenta a IPS propuesta para “capitalizar” Ueno y ser “accionista” del banco
Ver más

Te puede interesar