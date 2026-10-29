ABC
29 de octubre de 2026
Ir a ABC en el Este
Ensiestados
ABC TV de 14:00:00 a 15:59:00
Ver ABC TV
Periodísticamente
ABC Cardinal AM de 14:00 a 15:59
Escuchar ABC AM
A de la Tarde
ABC FM 12:00 a 14:59
Escuchar ABC FM
Ensiestados
ABC TV de 14:00:00 a 15:59:00
Ver ABC TV
26º
Ahora
ver más
26º
Ahora
HOY
Min
18º
Máx
27º
undefined 2026-10-30
Min
14º
Máx
33º
undefined 2026-10-31
Min
17º
Máx
33º
undefined 2026-11-01
Min
19º
Máx
35º
undefined 2026-11-02
Min
18º
Máx
29º
undefined 2026-11-03
Min
20º
Máx
29º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.790
Venta
6.120
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.080
Venta
1.190
EURO
Compra
6.100
Venta
6.850

Ver Cotizaciones

Mundo
29 de octubre de 2026 - 14:10

Ascienden a 74 los fallecidos por el accidente ferroviario de España

Imagen sin descripción

Madrid, 29 oct (EFE).- Los fallecidos como consecuencia del accidente ferroviario ocurrido el miércoles en Urda (España), en el que un tren de Renfe chocó contra la parte trasera de un Iryo que estaba detenido, ascienden a 74 según datos de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF).

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

El organismo agregó que este balance de fallecidos es provisional y destacó que hay un número "muy elevado de heridos aún pendiente de confirmar".

Se trata de la primera comunicación oficial de la CIAF del número de fallecidos sobre este accidente, ya que hasta ahora los datos sobre víctimas habían sido ofrecidos por los servicios de emergencia en el lugar del accidente.

Según explicó la comisión, un equipo investigador del organismo se encuentra en el lugar del accidente desde la mañana del miércoles, cuando ocurrió la colisión.

En este siniestro, el segundo de este tipo ocurrido este año en España, al menos un argentino falleció mientras que un compatriota permanece desaparecido.

El accidente ocurrió a las 08:54 hora local (09:54 GMT) del miércoles, cuando un AVE de Renfe con 397 personas a bordo que circulaba desde Madrid en sentido Sevilla (sur) embistió por detrás a un tren detenido de Iryo, que llevaba 147 pasajeros incluido un bebé, provocando que varios vagones cayeran por un terraplén.

Mientras, los reyes de España, Felipe VI y Letizia, acudieron hoy a visitar a los heridos ingresados en el Hospital Universitario de Toledo (ciudad al sur de Madrid), cercano al lugar del accidente, donde hay más de más de veinte hospitalizados, quince de ellos en estado crítico.

El jefe del Estado pidió a la sociedad "seguir avanzando aún con ese dolor, sin olvidar nunca la herida que nos dejan tantas personas que han perdido la vida, que nos faltan, que les faltan a sus familias" e instó en seguir "unidos y con dignidad".

Lo
más leído
del día

01
Policiales
Accidente rumbo al Transchaco Rally: dos muertos tras choque de camioneta contra camión
Ver más
02
Policiales
Video: Bomberos combaten incendio en planta farmacéutica en Ypacaraí
Ver más
03
Nacionales
Soledad Núñez apunta a cajas paralelas de Asunción: cuánto dinero podría recuperar
Ver más
04
Policiales
Alumno habría sido herido con arma de aire comprimido en ‘safari’ en colegio de Asunción
Ver más
05
Economía
Exconsejero presenta a IPS propuesta para “capitalizar” Ueno y ser “accionista” del banco
Ver más

Te puede interesar