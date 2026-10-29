Ascienden a 74 los fallecidos por el accidente ferroviario de España

El organismo agregó que este balance de fallecidos es provisional y destacó que hay un número "muy elevado de heridos aún pendiente de confirmar".

Se trata de la primera comunicación oficial de la CIAF del número de fallecidos sobre este accidente, ya que hasta ahora los datos sobre víctimas habían sido ofrecidos por los servicios de emergencia en el lugar del accidente.

Según explicó la comisión, un equipo investigador del organismo se encuentra en el lugar del accidente desde la mañana del miércoles, cuando ocurrió la colisión.

En este siniestro, el segundo de este tipo ocurrido este año en España, al menos un argentino falleció mientras que un compatriota permanece desaparecido.

El accidente ocurrió a las 08:54 hora local (09:54 GMT) del miércoles, cuando un AVE de Renfe con 397 personas a bordo que circulaba desde Madrid en sentido Sevilla (sur) embistió por detrás a un tren detenido de Iryo, que llevaba 147 pasajeros incluido un bebé, provocando que varios vagones cayeran por un terraplén.

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Mientras, los reyes de España, Felipe VI y Letizia, acudieron hoy a visitar a los heridos ingresados en el Hospital Universitario de Toledo (ciudad al sur de Madrid), cercano al lugar del accidente, donde hay más de más de veinte hospitalizados, quince de ellos en estado crítico.

El jefe del Estado pidió a la sociedad "seguir avanzando aún con ese dolor, sin olvidar nunca la herida que nos dejan tantas personas que han perdido la vida, que nos faltan, que les faltan a sus familias" e instó en seguir "unidos y con dignidad".