Ataque masivo a Moscú y 19 muertos en Ucrania mientras sigue la tregua en Jersón

Según informó el Ministerio de Defensa de Rusia, las defensas aéreas rusas derribaron durante la noche un total de 1.214 drones ucranianos de ala fija sobre 19 regiones del país.

El alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin, explicó que 613 de los drones lanzados por Ucrania esta madrugada iban dirigidos contra la capital y sus alrededores.

Dijo que “el grueso de los drones” fueron neutralizados antes de que llegaran a la capital, lo que no evitó que los aeropuertos moscovitas de Vnúkovo (suoreste), Domodédovo (sur) y Zhukovski (sureste) interrumpieran durante dos horas sus operaciones.

El Kremlin destacó que este ataque ucraniano de magnitud excepcional se produjera cuando la capital rusa acoge la III cumbre Rusia-África, una cita de dos días que termina este jueves en Moscú.

El presidente ruso, Vladímir Putin, se refirió en la cumbre al alto el fuego en vigor desde el martes en la región ucraniana de Jersón para hacer llegar ayuda humanitaria y evacuar a la población civil que quiera abandonar la ocupada localidad ucraniana de Oleshki y sus alrededores.

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"Se ha planificado una operación (humanitaria) para estos mismos días, hoy o mañana, con el apoyo de la primera dama de Estados Unidos, específicamente para brindar asistencia a la población civil", dijo el jefe del Kremlin, que destacó el papel de la esposa del mandatario de EE.UU., Melania Trump, en la consecución del acuerdo de tregua y la organización de la operación humanitaria en marcha.

El Ministerio de Defensa de Rusia informó este jueves de que los zapadores de la agrupación militar Dniéper del Ejército ruso estaban llevando a cabo operaciones de desminado en las rutas a Oleshki, ocupada por Rusia al inicio de la guerra en 2022.

"Las carreteras adyacentes a la ciudad están siendo despejadas de artefactos explosivos sin explotar para facilitar la entrega de ayuda humanitaria y la evacuación de civiles", indicó el mando ruso.

Los militares señalaron que el grueso de los artefactos explosivos y minas son "principalmente de fabricación occidental” y fueron lanzadas desde drones ucranianos.

Kiev había acusado a Moscú de haber plantado las minas que impedían la entrada de suministres y la salida de civiles de Oleshki.

Los defensores del pueblo de Rusia y Ucrania, Yulia Lantrátova y Dmitró Lubinets, se han desplazado este jueves hasta la zona para supervisar las operaciones humanitarias previstas.

Mientras todo esto ocurría, tres ataques rusos con dron contra otras tantas ciudades de la retaguardia de Ucrania acabaron con la vida este jueves de al menos 19 personas.

En la ciudad de Dnipró (centro-este) del país, un ataque ruso a plena luz del día contra la estación de trenes de la urbe causó al menos 14 víctimas mortales y otro número idéntico de heridos.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, calificó de "atroz" el ataque y criticó las decisiones de algunos en EE.UU. y de la Unión Europea (UE) de suavizar ciertas sanciones impuestas a Rusia.

EE.UU. levantó recientemente las sanciones al diésel ruso, en tanto que la UE sacó en septiembre de la lista negra de rusos sancionados a los magnates Alisher Usmánov y Mijaíl Fridman.

Otro ataque, también en hora de plena actividad, contra el centro de la ciudad norteña de Cherníguiv segó la vida de dos chicas adolescentes de 15 años de edad, y un tercero con dron que impactó en un bloque de pisos de Kremenchuk (centro) mató a tres personas.