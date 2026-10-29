Ataques ucranianos destruyen dos aviones rusos y golpean puestos de control de drones

Los dos aviones Su-34 fueron destruidos, según un comunicado de la Armada ucraniana, con misiles de crucero Neptún. Rusia utiliza este tipo de aviones para lanzar las bombas guiadas aéreas con que destruye posiciones fortificadas ucranianas y ataca también ciudades y otras zonas habitadas cerca del frente.

Por lo que respecta al ataque a Briansk, el Estado Mayor ha informado de golpes a una infraestructura para el almacenamiento de drones Guerán y a una pista de lanzamiento de vehículos no tripulados.

En la misma región han sido destruidos varios puestos de control rusos para drones y dos radares.

Las fuerzas ucranianas también han alcanzado en Briansk según el Estado Mayor de Kiev un depósito de petróleo, combustible y lubricantes.