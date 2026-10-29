Carlos III llega a Guyana para conmemorar los 60 años de relaciones bilaterales

"El rey ha llegado a Guyana para iniciar su visita de dos días", informó la Familia Real en su cuenta en la red social X.

Del mismo modo, Ali retransmitió un video en directo en su página de Facebook con la bienvenida al rey del Reino Unido de Gran Bretaña.

El alto comisionado británico en Guyana, Joseph Fisher, afirmó esta semana que la primera visita como rey al país de Carlos III servirá para celebrar "la asociación moderna y dinámica" entre ambos países y los vínculos entre sus pueblos.

Guyana es parte de la Mancomunidad de Naciones (Commonwealth) pero no tiene a Carlos III como jefe de Estado ya que se convirtió en república en 1970, a diferencia de otras antiguas colonias británicas del Caribe.

Tras ser recibido en el Aeropuerto Internacional Cheddi Jagan, el rey mantendrá una audiencia con Ali en la residencia presidencial, donde asistirá a una recepción oficial con motivo del 60 aniversario de los lazos entre ambas naciones.

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Carlos III presenciará una muestra de música y danza antes de saludar a los invitados, entre los que se encuentran figuras que impulsan el cambio, parlamentarios, políticos y miembros británicos de la diáspora guyanesa.

La visita a Guyana del monarca, por invitación del presidente Ali y la primera desde el año 2000, cuando era príncipe de Gales, se ha proyectado como de celebración, aunque están presentes en el país sudamericano las peticiones de reparaciones por la trata transatlántica de esclavos.

La Asamblea del Decenio Internacional para los Afrodescendientes en Guyana (IDPADA-G, por sus siglas en inglés) informó ayer que ha instado en una carta a Ali a aprovechar la visita para promover la causa de la justicia reparadora, tanto a nivel internacional como nacional.

En un comunicado, la organización señaló que solicitó en su misiva al mandatario que exija reparaciones al Reino Unido por "las injusticias históricas derivadas de la esclavitud de personas africanas y el colonialismo".

La IDPADA-G expresó su satisfacción ante las declaraciones públicas a favor de las reparaciones de Ali, quien en una reciente entrevista denunció que los británicos "explotaron la región, destruyeron vidas y generaron subdesarrollo".

"(Carlos III) ha reconocido, acertadamente, que la esclavitud representa los días más oscuros de la historia de la humanidad. El siguiente paso es ofrecer una disculpa", subrayó.

El rey reconoció hace dos días en Bahamas, primera parada de su gira por el Caribe, "el gran sufrimiento y las injusticias del pasado en estas islas y más allá" pero sin ofrecer unas disculpas formales o comprometer reparaciones, algo que rechaza el Gobierno británico.

La agenda de la visita a Guyana, de dos días de duración, incluye el viernes encuentros con el sector comercial, veteranos militares, líderes indígenas y científicos y activistas medioambientales.

El viaje por el Caribe de Carlos III concluye en Antigua y Barbuda, donde se celebrará la reunión de jefes de Gobierno de la Commonwealth del 1 y al 4 de noviembre.