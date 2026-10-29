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Mundo
29 de octubre de 2026 - 12:35

Casi una quinta parte de la plantilla federal dejó sus puestos tras el regreso de Trump

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Washington, 29 oct (EFE).- Unos 426.000 funcionarios civiles a tiempo completo dejaron sus puestos en el Gobierno federal estadounidense en los primeros 18 meses del segundo mandato de Donald Trump lo que equivale a casi una quinta parte de una plantilla inicial de 2,2 millones, publica este jueves The Washington Post.

Por EFE
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La investigación del diario, que utiliza datos de la Oficina de Personal del Ejecutivo, determinó que estas salidas de personal se produjeron a un ritmo "significativamente más elevado" que en las dos administraciones anteriores, incluyendo el primer periodo del republicano (2017-2021).

Cerca del 85 % de estas bajas correspondieron a renuncias o jubilaciones, mientras que aproximadamente 32.000 empleados a tiempo completo fueron despedidos directamente, reveló el análisis, que encontró que los afroestadounidenses fueron los más afectados en esta reducción, según algunos medidores.

El presidente republicano asumió el poder en EE.UU. por segunda vez el 20 de enero de 2025 bajo la promesa de reducir el gasto y el tamaño del Gobierno.

Poco después, iniciativas como la del Departamento de Eficiencia Gubernamental, liderada por el magnate Elon Musk, comenzaron a identificar posibles maneras de ahorrar, entre ellas la reducción o desmantelamiento de divisiones o instituciones enteras como la Agencia de EE.UU. para el Desarrollo Internacional (Usaid).

Como resultado y, a pesar de las nuevas contrataciones y reincorporaciones -varias en respuesta a demandas presentadas por empleados despedidos-, la plantilla federal estadounidense se ha reducido en 255.000 trabajadores entre diciembre de 2024 y junio de 2026, para una disminución de aproximadamente el 12 %.

Esta fuerza laboral no se situaba en ese nivel desde el primer mandato del demócrata Barack Obama (2009-2013), enmarcado en su inicio por la gran recesión del 2008.

La mayor cifra de salidas se concentró en septiembre de 2025, cuando entraron en vigor los incentivos de la Administración Trump para lograr renuncias y jubilaciones anticipadas. Solo en ese mes casi 121.000 funcionarios federales dejaron sus puestos, según The Washington Post.

Después de que el Gobierno republicano dejara de publicar datos demográficos de sus trabajadores, el diario utilizó cifras de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS), que incluyen a otros empleados y contratistas no recogidos en las estadísticas de la Oficina de Personal.

De acuerdo con una comparación entre los datos de la BLS de noviembre y diciembre del año pasado con el mismo periodo de 2024, el análisis reflejó que el número estimado de empleados federales de raza negra -con una alta representación en el Gobierno federal- cayó un 30 % frente a una disminución del 4 % en el resto de los grupos.

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