Cemex ha elevado un 7 % más la producción de cemento en un horno con IA

Alberto de Armas, vicepresidente de Recursos Humanos de Cemex, explicó que esta tecnología, que hace que un agente de IA module las temperaturas de sus hornos, le permite obtener más producción sin invertir en un activo adicional.

No obstante, reconoció dificultades para extender los resultados a otras operaciones y plantas.

El directivo de Cemex señaló que la adopción avanza a diferentes velocidades dentro de la compañía y que ampliar sus beneficios implica superar obstáculos relacionados con los procesos y la cultura organizacional.

“El negocio es el dueño, el negocio es el que determina el valor de la transformación”, afirmó al explicar que las áreas operativas deben definir los objetivos y evaluar el éxito de los proyectos.

De Armas añadió que Cemex ha acompañado el uso de herramientas de IA con formación para sus trabajadores y una reorganización de procesos como el abastecimiento, donde combina intervención humana, asistencia tecnológica y automatización de tareas.

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Por su parte, el vicepresidente senior de tecnología de Mercado Libre, Óscar Mullin, informó que realizó alrededor de un millón de despliegues de software —la puesta en funcionamiento de cambios tecnológicos— durante el segundo trimestre, el doble que un año antes.

Explicó que una cuarta parte de esos despliegues fue realizada por agentes de IA, mientras que tres de cada cuatro cambios fueron revisados mediante esta tecnología antes de pasar por una persona.

La empresa también describió un agente que, en menos de tres minutos, identifica tres posibles causas de un incidente tecnológico, con un 80 % de certeza de que la causa se encuentre entre ellas.

En Grupo Bimbo, José Gabriel Calderón, vicepresidente sénior de Auditoría Interna, explicó que la IA ayuda a pasar de revisiones tradicionales a una auditoría continua que detecta incidencias comerciales y relacionadas con desperdicios en tiempo real.

La panificadora mexicana utiliza además estas herramientas en mantenimiento de equipos, planificación de la demanda, proveedores, desarrollo de productos y procesos administrativos, relató.

Calderón subrayó que estas aplicaciones requieren integrar sistemas, organizar los datos y alinear la cadena de suministro con objetivos comunes de calidad, volumen y eficiencia.

“Porque si no la inteligencia artificial lo que va a hacer es amplificar el error”, advirtió.

Los participantes coincidieron en que ampliar los beneficios exige transformar la organización del trabajo y desarrollar las capacidades del personal.

Estos casos se enmarcan en una creciente adopción de la IA generativa en México, donde su uso alcanzó al 21,4 % de la población de entre 16 y 64 años en el segundo trimestre de 2026, según el estudio AI Diffusion de Microsoft.