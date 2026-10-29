China eleva al Politburó al único militar que permanece junto a Xi en la cúpula castrense

El nombramiento como miembro del Politburó, máximo órgano de decisión del Partido entre plenos, fue anunciado en el comunicado final del quinto pleno del XX Comité Central, celebrado desde el lunes en Pekín, que ratificó además la expulsión del Partido de 33 dirigentes civiles y militares.

Zhang Shengmin, figura destacada de la campaña anticorrupción en las Fuerzas Armadas, es el único integrante de la Comisión Militar Central que permanece en el órgano junto a Xi, después de que las purgas redujeran su composición de siete miembros en 2022 a solo dos.

El comunicado no anunció nuevos nombramientos para cubrir las vacantes de la CMC, máximo órgano de mando militar, cuya composición se ha visto mermada por las investigaciones disciplinarias de los últimos años.

Entre los expulsados figuran también el exsecretario del Partido en Xinjiang Ma Xingrui, el antiguo responsable de relaciones exteriores del PCCh Liu Jianchao y el exministro de Industria Jin Zhuanglong, mientras que Li Yunze, exresponsable del regulador financiero chino, fue destituido de sus cargos internos en el Partido.

El pleno aprobó asimismo el ascenso de diez miembros suplentes a titulares del Comité Central, órgano que ha acumulado numerosas vacantes por las investigaciones y expulsiones de dirigentes desde su elección en 2022.

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Según el comunicado oficial, a la reunión asistieron 162 miembros titulares y 117 suplentes, un total de 279 dirigentes frente a los 376 elegidos originalmente en 2022, aunque esta diferencia no equivale necesariamente al número de expulsados o investigados.

El encuentro aprobó una directriz para reforzar la disciplina y la supervisión interna del PCCh, con especial atención al control de los dirigentes, el cumplimiento de las órdenes de la cúpula y la lucha contra la corrupción.

La reunión rompe con la práctica habitual de dedicar el quinto pleno a la planificación económica, abordada esta vez en octubre de 2025, y sitúa el control interno en el centro de las prioridades de la dirección comunista.

El documento también recoge el denominado "pensamiento de Xi Jinping sobre la construcción del Partido" como referencia para profundizar en la disciplina interna de la organización.

Xi, que impulsa la campaña anticorrupción desde su llegada al poder en 2012, ha reconocido dificultades para garantizar el cumplimiento de sus órdenes en un partido de más de cien millones de militantes.

En un discurso pronunciado en enero y publicado el pasado 15 de octubre por la revista oficial Qiushi, Xi criticó que algunas directrices "no se aplican o se aplican de forma incorrecta".

El pleno acordó además que el XXI Congreso del PCCh se celebrará en Pekín durante el segundo semestre de 2027, cuando corresponderá renovar los principales órganos dirigentes de la formación, sin anunciar cambios sobre la sucesión de Xi, de 73 años y sin un relevo visible.