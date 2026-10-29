ABC
29 de octubre de 2026
Ir a ABC en el Este
A la gran 730
ABC TV de 08:00:00 a 11:29:00
Ver ABC TV
A la gran 730
ABC Cardinal AM de 08:00 a 11:29
Escuchar ABC AM
La Movida
ABC FM 09:00 a 11:59
Escuchar ABC FM
A la gran 730
ABC TV de 08:00:00 a 11:29:00
Ver ABC TV
23º
Ahora
ver más
23º
Ahora
HOY
Min
18º
Máx
29º
undefined 2026-10-30
Min
14º
Máx
33º
undefined 2026-10-31
Min
17º
Máx
33º
undefined 2026-11-01
Min
19º
Máx
33º
undefined 2026-11-02
Min
18º
Máx
29º
undefined 2026-11-03
Min
20º
Máx
29º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.740
Venta
6.000
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.080
Venta
1.190
EURO
Compra
6.100
Venta
6.850

Ver Cotizaciones

Mundo
29 de octubre de 2026 - 10:52

Choque de trenes en España: ¿hay paraguayos entre las víctimas?

Captura de video facilitada por la UME de las labores de rescate de personas atrapadas por el choque de dos trenes accidentados de Urda (Toledo).
Captura de video facilitada por la UME de las labores de rescate de personas atrapadas por el choque de dos trenes accidentados de Urda (Toledo).UME

La colisión de dos trenes en la provincia de Toledo, España, dejó más de 60 muertos y 170 heridos. Mientras las autoridades continúan actualizando los datos del siniestro, el cónsul paraguayo en Madrid, René Castillo, se refirió a la posible presencia de compatriotas entre las víctimas.

Por ABC Color
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

El cónsul paraguayo en Madrid, René Castillo, informó que, hasta el momento, los reportes oficiales descartan la presencia de ciudadanos paraguayos entre las víctimas de la colisión de dos trenes ocurrida en la provincia de Toledo, España.

“Ayer, 23:45, recibimos un correo institucional donde nos comunicamos que si bien nacionalidades dentro de la lista de fallecidos, no se encontraron ningún ciudadano paraguayo”, mencionó.

Además, señaló que este jueves recibieron un segundo informe de la División de Emergencia Consular-Unidad de Crisis de la Cancilleraía española, que reiteró la información.

“Esperamos que no tengamos modificaciones y que no esté ningún paraguayo en esa lista”, sostuvo.

Lea más: España, de luto tras la colisión de dos trenes que dejó al menos 68 muertos

Carteles y cintas en memoria de las víctimas del accidente ferroviario de Angrois que tuvo lugar el 24 de julio de 2013 cuando un tren Alvia, descarriló en la curva A Grandeira de Angrois, a unos tres kilómetros de la estación de Santiago de Compostela, permanecen en el lugar del siniestro.
Carteles y cintas en memoria de las víctimas del accidente ferroviario de Angrois que tuvo lugar el 24 de julio de 2013 cuando un tren Alvia, descarriló en la curva A Grandeira de Angrois, a unos tres kilómetros de la estación de Santiago de Compostela, permanecen en el lugar del siniestro.

Accidente ferroviario en España deja 69 muertos y 170 heridos

El cónsul informó que el siniestro dejó, hasta el momento de los informes citados, 69 muertos y 170 heridos. Indicó que no se descarta que la cifra de fallecidos aumente.

El Gobierno español dispuso tres días de luto nacional tras la tragedia ferroviaria.

El accidente ocurrió este miércoles en las inmediaciones de la estación de Urda, en la provincia de Toledo, ubicada a unos 150 kilómetros al sur de Madrid.

Lea más: Choque de trenes en España: ya suman 68 fallecidos y se investiga error humano

Comunicado oficial del Consulado de Paraguay en Madrid sobre accidente ferroviario, con logotipo y colores de la bandera paraguaya.
Comunicado del Consulado paraguayo en Madrid, España, sobre el accidente ferroviario en Toledo, que dejó más de 60 muertes.

En la colisión estuvieron involucrados dos trenes de alta velocidad (AVE): uno de la empresa pública española Renfe y otro de la operadora privada Iryo.

Lo
más leído
del día

01
Policiales
Video: Bomberos combaten incendio en planta farmacéutica en Ypacaraí
Ver más
02
Nacionales
Soledad Núñez apunta a cajas paralelas de Asunción: cuánto dinero podría recuperar
Ver más
03
Policiales
Alumno habría sido herido con arma de aire comprimido en ‘safari’ en colegio de Asunción
Ver más
04
Política
Expulsión de Zenaida Delgado: Maidana pide respetar el debido proceso
Ver más
05
Clima
Clima en Paraguay: Pronostican jueves cálido y lluvioso
Ver más

Te puede interesar