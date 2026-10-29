Choque de trenes en España: ¿hay paraguayos entre las víctimas?

El cónsul paraguayo en Madrid, René Castillo, informó que, hasta el momento, los reportes oficiales descartan la presencia de ciudadanos paraguayos entre las víctimas de la colisión de dos trenes ocurrida en la provincia de Toledo, España.

“Ayer, 23:45, recibimos un correo institucional donde nos comunicamos que si bien nacionalidades dentro de la lista de fallecidos, no se encontraron ningún ciudadano paraguayo”, mencionó.

Además, señaló que este jueves recibieron un segundo informe de la División de Emergencia Consular-Unidad de Crisis de la Cancilleraía española, que reiteró la información.

“Esperamos que no tengamos modificaciones y que no esté ningún paraguayo en esa lista”, sostuvo.

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Accidente ferroviario en España deja 69 muertos y 170 heridos

El cónsul informó que el siniestro dejó, hasta el momento de los informes citados, 69 muertos y 170 heridos. Indicó que no se descarta que la cifra de fallecidos aumente.

El Gobierno español dispuso tres días de luto nacional tras la tragedia ferroviaria.

El accidente ocurrió este miércoles en las inmediaciones de la estación de Urda, en la provincia de Toledo, ubicada a unos 150 kilómetros al sur de Madrid.

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En la colisión estuvieron involucrados dos trenes de alta velocidad (AVE): uno de la empresa pública española Renfe y otro de la operadora privada Iryo.