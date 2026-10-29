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Mundo
29 de octubre de 2026 - 08:00

Christine Lagarde dejará la presidencia del BCE ocho meses antes de lo previsto

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Fráncfort (Alemania), 29 oct (EFE) .- La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), la francesa Christine Lagarde, ha informado este jueves al Consejo de Gobierno y al presidente del Consejo Europeo, António Costa, de que dejará su cargo el 7 de febrero de 2027, ocho meses antes de que concluya su mandato a finales de octubre del próximo año.

Por EFE
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El BCE dijo en un escueto comunicado que "el sucesor de la presidenta Lagarde será nombrado por el Consejo Europeo", como establece el procedimiento de nombramiento establecido en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (UE).

El Consejo de Gobierno expresó su profundo agradecimiento a la presidenta Lagarde y le brindó una larga ovación.

La dimisión de Largade se produce en un momento en el que aumenta mucho la rentabilidad de la deuda soberana de Francia y la economía de la zona del euro tiene que afrontar una elevada inflación debido al encarecimiento de la energía por la guerra en Irán.

Desde hace tiempo había rumores de que Lagarde dejaría su cargo de presidenta del BCE antes de que se celebraran las elecciones presidenciales en Francia, en las que la líder de la derecha radical Marine Le Pen, parte como la favorita.

De este modo, el actual presidente francés, Emmanuel Macron, podrá influir en la elección del próximo presidente del BCE, en la que el español Pablo Hernández de Cos, actual director general del Banco de Pagos Internacionales (BPI) y antiguo gobernador del Banco de España es uno de los candidatos favoritos.

Lagarde, que fue ministra de Finanzas de Francia, ha dicho que quería participar en las elecciones presidenciales francesas del próximo año ante la fuerte inestabilidad política que vive Francia actualmente, si bien ella misma no quiere ser candidata.

Hasta ahora, no ha dicho qué va a hacer tras la dimisión, aunque ha habido rumores de que podría asumir la presidencia del Foro Económico Mundial.

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