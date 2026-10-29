Cinco muertos en ataques con drones atribuidos a las FAR en Sudán y lanzados desde Etiopía

Las autoridades de la provincia de Wad el Mahi, en el Estado del Nilo Azul (sureste), señalaron en un comunicado que las FAR -en guerra desde 2023 con el Ejército sudanés- dirigieron varios aparatos no tripulados contra distintas posiciones de la zona de Belqua, lo que provocó la muerte de cinco civiles, así como la destrucción de infraestructuras y servicios públicos.

Según la nota, la ofensiva destruyó "dos colegios, un centro de salud y una empresa minera".

La administración local condenó los bombardeos como una "violación del derecho internacional humanitario" contra bienes de carácter civil, advirtiendo que el daño a instalaciones básicas privará a la población de sanidad, educación y agua potable, además de forzar nuevos desplazamientos forzosos.

La acusación se suma a las declaraciones del viceministro de Asuntos Exteriores sudanés, Muawia Ozman, quien denunció ayer, miércoles, en una rueda de prensa que Etiopía presta apoyo militar y logístico a las FAR.

Ozman sostuvo que la totalidad de los drones disparados en los últimos días contra infraestructuras civiles, servicios esenciales y plantas de energía procedían de territorio etíope.

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Hasta el momento, ni las FAR ni Etiopía han reaccionado ante esta información.

El incidente evidencia el marcado deterioro de las relaciones bilaterales entre Jartum y Adís Abeba, que en 2024 intentaron mantener una postura de neutralidad y diálogo.

Las fricciones se dispararon el pasado mayo cuando Sudán llamó a consultas a su embajador tras acusar a Etiopía de facilitar incursiones aéreas de las FAR, señalamientos rechazados por el Gobierno etíope, que a su vez acusó al Ejército sudanés de respaldar a rebeldes del Frente Popular de Liberación de Tigré (FPLT) -principal organización política tigrina, movimiento rebelde y negociador en el conflicto de la región-.

Esta tensión fronteriza se intensificó entre agosto y septiembre de este año en el estado del Nilo Azul, donde los combates y el avance de los paramilitares han dejado miles de desplazados en localidades como Geisan y Kurmuk.