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Mundo
29 de octubre de 2026 - 11:30

Cinco muertos en ataques con drones atribuidos a las FAR en Sudán y lanzados desde Etiopía

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Jartum, 29 oct (EFE).- Al menos cinco personas murieron este jueves en ataques con drones atribuidos al grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) en el sureste de Sudán, presuntamente lanzados desde territorio etíope, informaron fuentes oficiales sudanesas.

Por EFE
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Las autoridades de la provincia de Wad el Mahi, en el Estado del Nilo Azul (sureste), señalaron en un comunicado que las FAR -en guerra desde 2023 con el Ejército sudanés- dirigieron varios aparatos no tripulados contra distintas posiciones de la zona de Belqua, lo que provocó la muerte de cinco civiles, así como la destrucción de infraestructuras y servicios públicos.

Según la nota, la ofensiva destruyó "dos colegios, un centro de salud y una empresa minera".

La administración local condenó los bombardeos como una "violación del derecho internacional humanitario" contra bienes de carácter civil, advirtiendo que el daño a instalaciones básicas privará a la población de sanidad, educación y agua potable, además de forzar nuevos desplazamientos forzosos.

La acusación se suma a las declaraciones del viceministro de Asuntos Exteriores sudanés, Muawia Ozman, quien denunció ayer, miércoles, en una rueda de prensa que Etiopía presta apoyo militar y logístico a las FAR.

Ozman sostuvo que la totalidad de los drones disparados en los últimos días contra infraestructuras civiles, servicios esenciales y plantas de energía procedían de territorio etíope.

Hasta el momento, ni las FAR ni Etiopía han reaccionado ante esta información.

El incidente evidencia el marcado deterioro de las relaciones bilaterales entre Jartum y Adís Abeba, que en 2024 intentaron mantener una postura de neutralidad y diálogo.

Las fricciones se dispararon el pasado mayo cuando Sudán llamó a consultas a su embajador tras acusar a Etiopía de facilitar incursiones aéreas de las FAR, señalamientos rechazados por el Gobierno etíope, que a su vez acusó al Ejército sudanés de respaldar a rebeldes del Frente Popular de Liberación de Tigré (FPLT) -principal organización política tigrina, movimiento rebelde y negociador en el conflicto de la región-.

Esta tensión fronteriza se intensificó entre agosto y septiembre de este año en el estado del Nilo Azul, donde los combates y el avance de los paramilitares han dejado miles de desplazados en localidades como Geisan y Kurmuk.

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