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Mundo
29 de octubre de 2026 - 13:25

Colombia teme nuevos episodios de violencia en las elecciones locales y regionales de 2027

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Bogotá, 29 oct (EFE).- El registrador Nacional de Colombia, Hernán Penagos, alertó este jueves del riesgo de que la polarización política, la desinformación y la influencia de los grupos armados ilegales deriven en hechos de violencia durante los comicios territoriales de 2027, en los que se elegirán más de 20.000 cargos públicos.

Por EFE
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"Gran parte de las circunstancias de asedio, de polarización, de discusiones y de agravios se van a ir a los territorios de Colombia", afirmó Penagos durante un encuentro sobre democracia en Bogotá, en el que advirtió de que en las regiones del país hay mayores niveles de violencia.

Las elecciones territoriales se celebrarán el 31 de octubre de 2027 y servirán para elegir gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y ediles para el periodo 2028-2031.

El registrador, responsable de organizar las elecciones, señaló que en los anteriores comicios locales se registraron cerca de 91 hechos violentos, entre ellos alteraciones del orden público, quema de material electoral, retenciones de funcionarios electorales e impedimentos para instalar puestos de votación.

El funcionario recordó un ataque del 28 de octubre de 2023 contra la sede de la Registraduría en Gamarra, en el departamento del Cesar (norte), donde una funcionaria murió quemada y otras tres resultaron gravemente afectadas por el incendio provocado en vísperas de las elecciones territoriales.

Penagos sostuvo que el debate político local tiene una intensidad particular por los intereses de los candidatos y de los grupos armados ilegales, que, según dijo, alcanzan una de sus mayores expresiones en las disputas por las alcaldías.

El responsable electoral también advirtió de que algunos dirigentes políticos pueden promover alteraciones del orden público cuando ven que sus posibilidades de victoria disminuyen.

"Hay políticos (...) que cuando van evidenciando sus posibilidades de derrota en las elecciones, van gestionando la posibilidad de asonadas para tener una segunda oportunidad", manifestó.

El registrador denunció recientemente haber recibido amenazas de muerte, mientras que el procurador general, Gregorio Eljach, también alertó el miércoles de amenazas contra su seguridad, la de su familia y la de su equipo de trabajo.

La Registraduría calcula que cerca de 120.000 candidatos se inscribirán para estos comicios, según el calendario electoral presentado el miércoles por la entidad.

Penagos afirmó que, aunque las elecciones locales no tengan necesariamente la misma repercusión mediática que otros procesos nacionales, supondrán un desafío importante para la convivencia en numerosas regiones del país. "Tenemos que trabajar para que no se genere violencia", concluyó.

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