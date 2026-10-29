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Mundo
29 de octubre de 2026 - 13:10

Comisaria de Igualdad alerta de que el racismo es “un sistema” que la IA puede perpetuar

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La Haya, 29 oct (EFE).- La comisaria europea de Igualdad, Hadja Lahbib, advirtió este jueves de que “el racismo no es una reliquia del pasado”, sino “un sistema que sigue produciendo los mismos resultados, generación tras generación, como si funcionara con piloto automático”, y alertó de que los algoritmos y la inteligencia artificial pueden reproducir los prejuicios raciales.

Por EFE
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En su intervención en el Foro Mundial contra el Racismo y la Discriminación de la UNESCO, celebrado en La Haya, Lahbib pidió pasar de “combatir los prejuicios individuales a desmantelar las barreras integradas en nuestros sistemas” y que dificultan el acceso de determinadas personas a la vivienda, el empleo o los préstamos bancarios.

Lahbib comenzó su discurso compartiendo su propia experiencia al comenzar su carrera como periodista y, según relató, alguien le aconsejó cambiar su nombre por uno que sonara menos extranjero en Europa para facilitarle oportunidades profesionales.

“Cámbiate el nombre. Llámate Angela Bib. Te facilitará las cosas”, recordó que le dijeron.

Lahbib, hija de un pastor argelino que emigró a Bélgica en 1947 para trabajar en las minas y que no sabía leer ni escribir, explicó que decidió conservar su nombre, pero nunca olvidó aquel consejo.

“Así es como funcionan a menudo los sistemas, de forma silenciosa: con una palmadita en la espalda”, señaló.

La comisaria defendió la Estrategia Europea contra el Racismo 2026-2030, adoptada por la Comisión Europea en enero, que pretende mejorar la aplicación de las leyes contra la discriminación y combatir las desigualdades en las instituciones y los servicios públicos.

“El racismo cierra puertas. Esta estrategia consiste en abrirlas de par en par", afirmó Lahbib, quien explicó que 15 de los 27 miembros de la UE cuentan ya con planes nacionales contra el racismo, el doble que en 2020, aunque quiere extenderlos a todo el bloque.

Lahbib advirtió de que “un algoritmo que selecciona currículos o decide sobre una solicitud de préstamo puede reproducir sesgos raciales a gran escala” y recordó que el Reglamento europeo de Inteligencia Artificial y la legislación antidiscriminatoria buscan garantizar el respeto de los derechos fundamentales también en el entorno digital.

Asimismo, denunció que solo entre el 5 % y 11 % de las personas que sufren discriminación presentan una denuncia, en muchos casos porque desconfían de que las autoridades vayan a actuar.

“Muchas guardan silencio porque no creen que nada vaya a cambiar”, lamentó la comisaria.

Lahbib también se refirió al ataque del pasado viernes en Trappes y La Verrière, en las afueras de París, donde un hombre armado mató a una persona e hirió a varias en unos tiroteos que el presidente francés, Emmanuel Macron, calificó de atentado terrorista racista.

El sospechoso reconoció haber elegido como objetivos a personas que identificaba como musulmanas o de origen africano, informó la Fiscalía antiterrorista francesa.

“El racismo sigue matando hoy”, advirtió Lahbib, que pidió intensificar la lucha contra los delitos de odio, así como la protección de los derechos dentro y fuera de internet.

La comisaria cerró su intervención recuperando su experiencia personal y defendiendo que ninguna persona debería verse obligada a ocultar su origen para progresar profesionalmente.

“Nadie en Europa debería tener que hacerse más pequeño para alcanzar el éxito”, afirmó, antes de añadir: “Mi padre no sabía leer ni escribir y su hija está hoy aquí, delante de ustedes, con el nombre que él le dio”, concluyó.

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