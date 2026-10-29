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Mundo
29 de octubre de 2026 - 15:00

Comisión de Investigación rectifica y mantiene en 69 las muertes por accidente ferroviario

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Madrid, 29 oct (EFE).- La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) rectificó y mantiene en 69 el número de víctimas mortales del accidente ferroviario del miércoles en Urda (España), minutos después de que ese organismo aumentara la cifra de fallecidos a 74 en su página web.

Por EFE
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Fuentes del Ministerio de Transportes aseguraron que los datos oficiales son los que ofrece el Gobierno regional de Castilla-La Mancha y no confirman "ningún dato" de 74 muertes, a pesar de las cifras ofrecidas previamente en la web de la CIAF, que se alberga en la página del Ministerio.

La cifra cancelada había sido la primera comunicación oficial de la CIAF del número de fallecidos en este accidente, puesto que, previamente, los datos de fallecidos se habían comunicado por el Gobierno regional d' Castilla-La Mancha.

Bajo el epígrafe "Ficha inicial nuevo suceso investigado'la comisión mantuvo la cifra de 74 fallecidos hasta poco después de las 18:00 hora local (17:00 GMT) y aproximadamente diez minutos después la rebajó a 69.

Fuentes del Ministerio de Transportes se remiten a la información oficial del gobierno regional, que mantiene la cifra de 69 fallecidos.

El accidente ocurrió a las 08:54 horas del miércoles, cuando un AVE de Renfe con 397 personas a bordo que circulaba desde Madrid en sentido Sevilla (sur) embistió por detrás a un tren detenido de Iryo, que llevaba 147 pasajeros incluido un bebé, provocando que varios vagones cayeran por un terraplén.

En este siniestro, el segundo de este tipo ocurrido este año en España, al menos un argentino falleció mientras que un compatriota permanece desaparecido.

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