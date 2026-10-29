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Mundo
29 de octubre de 2026 - 16:10

Confirman asistencia del presidente hondureño Asfura a la Cumbre Iberoamericana en Madrid

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Tegucigalpa, 29 oct (EFE).- El presidente de Honduras, Nasry 'Tito' Asfura, asistirá a la XXX Cumbre Iberoamericana que se celebrará en Madrid el 4 y 5 de noviembre, confirmó este jueves a EFE la canciller del país centroamericano, Mireya Agüero.

Por EFE
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Además de confirmar la asistencia de Asfura, Agüero resaltó la importancia de la Cumbre y el hecho de que la XXXI edición, de 2028, se celebrará en Honduras, en un lugar por definir.

La diplomática dijo que ser la sede de la Cumbre Iberoamericana de 2028 para Honduras representa "una recuperación de espacios internacionales importantes" y que "de alguna manera hay un simbolismo detrás en el posicionamiento del país en la arena internacional".

Agregó que los 22 miembros del mecanismo de la Cumbre Iberoamericana, en una decisión unánime, compartiendo espacios con Centroamérica, le dieron su apoyo a Honduras en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en Nueva York.

"Para nosotros también el mecanismo de Centroamérica, cohesionada con objetivos, retos y desafíos comunes, es importante posicionarse dentro de la comunidad iberoamericana como tal", enfatizó.

Para Agüero esto también supone "una gran oportunidad que de alguna manera corresponde a este sentido de reconocimiento en que Honduras puede ser un elemento de cohesión dentro de un mundo en que el multilateralismo es sumamente importante cada vez más".

El multilateralismo "de alguna manera en un escenario geopolítico en el que grandes actores, las grandes potencias, toman espacios realmente masivos. Es importante recordar que en la arena internacional todavía hay espacios en los que un país pequeño como Honduras y como muchos otros, dentro de esta comunidad iberoamericana tenemos este derecho a ser oídos de la misma manera", recalcó la alta funcionaria hondureña.

En el marco de la Cumbre Iberoamericana de Madrid, la vanguardia de la inteligencia artificial, crear y consolidar un gobierno digital y la movilidad académica para dar mayor flexibilidad al estudiante hondureño son, entre otros, temas de mucho interés para Honduras, expresó Agüero.

Otro tema de mucha importancia, añadió, es la sequía que sufre el corredor seco hondureño, en el sur del país, un fenómeno que también afecta a Nicaragua, El Salvador y Guatemala.

En lo que respecta al multilateralismo, Agüero recordó que Honduras tiene un aliado estratégico tradicional, una relación multifáctica con Estados Unidos, pero al mismo tiempo una relación preferencial con la Unión Europea (UE).

La canciller dijo que este año Honduras "ha tratado de balancear ambas cosas", por un lado siendo parte de estrategias de un hemisferio occidental influenciadas y conocidas desde EE.UU., con los retos y ventajas comparativas que eso implica, y las relaciones con la UE, "que se convierten en un acuerdo de asociación tan importante para nosotros" en espacios para temas de inversión y potenciar el comercio.

Al ser Honduras la sede de la XXXI Cumbre Iberoamericana 2028, Agüero asumirá la próxima semana en Madrid la secretaría pro tempore del organismo con el acompañamiento de España.

Al respecto, Agüero señaló que la próxima semana se empezará a crear el calendario prospectivo para el 2027 y la cumbre de 2028.

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