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Mundo
29 de octubre de 2026 - 11:30

Crece la expectación ante la nueva resolución de la ONU sobre el Sáhara Occidental

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El Aaiún (Sáhara Occidental), 29 oct (EFE).- En vísperas de la expiración del mandato de la misión de la ONU en el Sáhara Occidental (Minurso), crece la expectación sobre la resolución del Consejo de Seguridad, que Marruecos espera como un espaldarazo a su propuesta de autonomía mientras los independentistas saharauis advierten de que cerrar la puerta a un referéndum de autodeterminación pondría en riesgo el proceso de paz.

Por EFE
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Estados Unidos presentó esta semana un segundo borrador de resolución que ha suavizado el tono del primer documento sobre el futuro de la Minurso, aunque mantiene el plan de autonomía marroquí -presentada ante la ONU en 2007 pero que fue actualizada y ampliada este año- como "única base" para negociar y la solución más viable, además de eliminar la referencia al referéndum del nombre de la misión.

No se sabe aún si el nuevo borrador será la última versión que se someterá al voto del Consejo de Seguridad de este viernes sobre misión de la Minurso, cuyo mandato expira mañana, 31 de octubre.

En Marruecos, el nuevo texto se interpretó como "una victoria diplomática" al no haber modificado la autonomía bajo la soberanía marroquí como base de solución para el conflicto y eliminar el término referéndum del nombre de la misión.

Con una superficie de 266.000 kilómetros cuadrados (equivalente a algo más de la mitad de España), el Sáhara Occidental está administrado en alrededor de un 80 % por Marruecos, que mantiene una disputa con el Frente Polisario (independentista), respaldado por Argelia, desde hace más de cinco décadas sobre el futuro de la excolonia española.

De mantenerse estas medidas, supondrían un respaldo significativo a Rabat, que ya obtuvo un importante apoyo el año pasado con la aprobación de la resolución 2797 del Consejo de Seguridad, que situó el plan de autonomía marroquí como base para las negociaciones destinadas a alcanzar una solución, en un contexto de creciente apoyo internacional a la propuesta marroquí.

Washington -encargado de redactar el proyecto de resolución y que reconoció en 2020 la soberanía marroquí sobre la excolonia española- propone rebautizar la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental (Minurso) como Misión de las Naciones Unidas en el Sáhara Occidental (Minuso).

Las propuestas planteadas fueron rechazadas desde el primer borrador por el Polisario, que advirtió a través de su representante ante la ONU, Sidi M. Omar, en una carta dirigida a la presidencia del Consejo, que si el borrador se aprueba sin "cambios sustanciales y significativos", el movimiento "no tendría más opción que desvincularse del proceso de paz en su conjunto".

Tras siete años sin negociaciones directas, las partes retomaron contactos en tres ocasiones a principios de este año en Washington y Madrid.

El independentista Colectivo de Defensores y Defensoras Saharauis de Derechos Humanos (CODESA, con sede en El Aaiún) dirigió esta semana una carta abierta al Consejo de Seguridad en la que denunció el primer borrador como una "legitimación de la ocupación marroquí del Sáhara Occidental".

CODESA reclama que se garantice la renovación del mandato de la Minurso "sin reducir su despliegue" y con "un mecanismo de vigilancia de los derechos humanos", así como "la liberación de los presos políticos saharauis".

Desde su establecimiento en abril de 1991, la Minurso tiene entre sus principales funciones la organización de un referéndum de autodeterminación, la supervisión del alto el fuego y el desminado y la vigilancia militar.

Sin embargo, su mandato ha evolucionado con los cambios sobre el terreno y el proceso político, de forma que en las últimas décadas la misión principal de organizar un referéndum se quedó desactivada ante los desacuerdos constantes sobre el censo entre las partes.

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