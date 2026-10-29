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Mundo
29 de octubre de 2026 - 13:10

Cuba expresa sus "sentidas condolencias" a México por la muerte de Cuauhtémoc Cárdenas

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La Habana, 29 oct (EFE).- El Gobierno de Cuba envió este jueves sus "sentidas condolencias" a los familiares y amigos del líder histórico de la izquierda de México Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, quien falleció la víspera, a los 92 años.

Por EFE
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"Entrañable amigo de Cuba, quien siempre defendió las más nobles causas de América Latina y el Caribe. Nuestra solidaridad con el gobierno y pueblo mexicanos ante tan sensible pérdida", escribió el presidente de la nación caribeña, Miguel Díaz-Canel en la red social X.

Por su parte, el canciller cubano expresó sus condolencias y señaló a Cárdenas Solórzano como un "extraordinario líder de la izquierda y el progresismo, alto ejemplo de solidaridad de Nuestra América".

El político mexicano fue uno de los fundadores del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en 1989 y el primer jefe de Gobierno de la Ciudad de México elegido por voto popular (1997-1999).

Cárdenas Solórzano también ejerció como gobernador del estado occidental de Michoacán (1980-1986), y fue tres veces candidato presidencial (1988, 1994 y 2000).

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reconoció a Cárdenas Solórzano como un "referente imprescindible" para la historia del país.

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