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Mundo
29 de octubre de 2026 - 13:15

Delcy Rodríguez pide a los medios no estigmatizar la imagen y el gentilicio de Venezuela

Imagen sin descripción

Caracas, 29 oct (EFE).- La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, pidió este jueves a los medios de comunicación no estigmatizar la imagen y el gentilicio del país suramericano, que ha enfrentado una profunda crisis política y económica que se expresa en unos 7 millones de migrantes, según datos de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur).

Por EFE
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"Pido a los comunicadores del país, responsabilidad y respeto a los derechos de los ciudadanos", dijo Rodríguez durante un mensaje televisado por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), y solo minutos antes de que la líder opositora María Corina Machado ofreciera su primera conferencia de prensa tras regresar al país el pasado domingo.

"Al mismo tiempo, pido a los medios tanto nacionales como internacionales que no se estigmatice la imagen de Venezuela, ni de su gentilicio, ni de su identidad nacional", agregó sin profundizar en detalles.

Las declaraciones de la mandataria encargada se producen en medio de las tensiones causadas por la migración venezolana en países como Chile o Perú, con los que su Gobierno ha empezado una normalización gradual de las relaciones diplomáticas tras las rupturas, en 2024, durante la Administración del ahora depuesto Nicolás Maduro.

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) ha alertado de forma reiterada que la criminalización de los migrantes venezolanos frena su integración y limita su acceso a empleos y educación de calidad, por lo cual ha lanzado campañas destinadas a eliminar los prejuicios.

Rodríguez dirige Venezuela desde el 5 de enero, dos días después de que Estados Unidos capturara a Maduro -de quien fue vicepresidenta por más de 7 años- tras un ataque armado en Caracas y tres estados vecinos.

Desde que asumió el poder, ha contado con el respaldo del Parlamento, que controla su hermano, el chavista Jorge Rodríguez, y del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que a inicios de enero la designó en el cargo de manera temporal por la ausencia de Maduro.

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