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Mundo
29 de octubre de 2026 - 13:55

Delcy Rodríguez promete cuatro incrementos salariales para 2027 y restitución de activos

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Caracas, 29 oct (EFE).- La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, prometió este jueves cuatro incrementos salariales para 2027 y ordenó la "valoración de activos no esenciales" que se encuentren en manos del Estado para que sean ofertados o devueltos a sus antiguos propietarios.

Por EFE
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En un mensaje a la nación, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), Rodríguez dijo que para el próximo año "están previstos incrementos del ingreso de los trabajadores del país en cuatro momentos y que, en ningún caso, podrán ser inferiores al crecimiento económico de cada trimestre que lo preceda".

Los incrementos salariales son una de las principales demandas en Venezuela, donde el sueldo mínimo mensual se mantiene desde 2022 en 130 bolívares, apenas unos centavos de dólar que son compensados con una bonificación de 240 dólares que paga el Gobierno mediante bonos que no tienen incidencia en los beneficios laborales.

Semanalmente, sindicalistas y trabajadores protestan en distintas regiones exigiendo salarios dignos.

En su alocución, Rodríguez además informó que instruyó "la valoración de activos no esenciales en manos del Estado" para "que puedan ser ofertados al sector privado o devueltos a sus antiguos propietarios".

"Esto está avanzando", añadió la mandataria en relación a una nueva medida contraria a la política de expropiaciones que por años manejó el Gobierno chavista.

La devolución de activos también es otra demanda de sectores privados que fueron víctimas de expropiaciones durante el Gobierno del fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013).

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