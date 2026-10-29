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Mundo
29 de octubre de 2026 - 13:45

Díaz-Canel agradece la "solidaridad" contra el embargo de EEUU, pese a perder respaldos

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La Habana, 29 oct (EFE).-El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, agradeció este jueves la "solidaridad de las 130 naciones" que votaron en Naciones Unidas a favor de la resolución que exige el fin del embargo de EE.UU. a la isla, y que este año perdió apoyo de 35 países con respecto a 2025.

Por EFE
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"En nombre del pueblo de Cuba agradecemos la solidaridad de las 130 naciones que dieron su voto contra el bloqueo genocida y el castigo colectivo al que nos somete el gobierno de EE.UU.", aseveró el mandatario esta jornada en la red social X.

Díaz-Canel calificó estos respaldos como "un acto de valor y de soberanía, frente a las coacciones (de EE.UU.) para que no lo hicieran".

Este miércoles, la Asamblea General de la ONU aprobó con 130 votos a favor, 17 en contra y 25 abstenciones, la resolución no vinculante "Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba", que la isla presenta desde 1992.

El respaldo a esta resolución cayó este año notablemente en comparación con 2025, cuando obtuvo el apoyo de 165 países, 7 votaron en contra y 12 se abstuvieron.

Países como Colombia, Paraguay, Argentina, Ecuador y Costa Rica fueron algunos de los que se unieron la víspera a Estados Unidos e Israel, y votaron en contra de la resolución. Mientras que Venezuela no participó.

La votación estuvo marcada por denuncias de La Habana de presiones estadounidenses a los Estados miembros para que modificaran sus votos en el sufragio y por una discusión en medio de la sesión de la Asamblea General, entre el canciller cubano Bruno Rodríguez, y el embajador de Estados Unidos ante la ONU, Mike Waltz.

Waltz había llamado a los Estados miembros de la ONU a votar en contra del texto presentado por la isla, porque, de lo contrario contribuirían "al maltrato al pueblo cubano".

La medida entró en vigor formalmente el 3 de febrero de 1962, cuando el entonces presidente estadounidense John F. Kennedy firmó la orden ejecutiva 3447 que decretaba un embargo comercial y financiero.

Las tensiones entre La Habana y Washington han escalado durante 2026 por el bloqueo energético impuesto por EE.UU. desde enero, que interrumpió los suministros petroleros y por las sanciones secundarias que ahuyentan a inversionistas extranjeros, medidas que han agudizado la ya situación precaria en la isla.

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