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Mundo
29 de octubre de 2026 - 10:30

EAU condena a ocho personas a cadena perpetua por tráfico de armas para Ejército sudanés

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Dubái, 29 oct (EFE).- La Justicia de Emiratos Árabes Unidos (EAU) condenó este jueves a cadena perpetua a ocho acusados por su supuesta implicación en una red ilícita de tráfico de armas, municiones y blanqueo de capitales destinada al Ejército sudanés, en un caso que se enmarca en las acusaciones de Jartum contra el país árabe por su apoyo a los paramilitares.

Por EFE
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El Tribunal Federal de Apelación de Abu Dabi condenó a casi una veintena de personas, empresas y entidades bancarias -con distintas penas- ​​en un proceso que reveló "una compleja operación que entrelazaba el tráfico de armas con actividades comerciales, transferencias bancarias y transacciones en efectivo", indicó en el fallo recogido por la agencia oficial de noticias emiratí WAM.

El objetivo, añadió, es "suministrar armamento, municiones y equipamiento militar a las Fuerzas Armadas de Sudán -en guerra desde el 15 de abril de 2023 contra el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido-, ocultando al mismo tiempo la verdadera naturaleza, el origen y el destino de los fondos".

Entre los condenados a cadena perpetua se encuentra Yaser Atta, exasesor del líder militar y jefe de Estado de transición de Sudán, Abdelfatah al Burhan, y actual jefe del Estado Mayor del Ejército sudanés, que fue juzgado en rebeldía por ser quien "solicitó la compra de armas y equipo militar e inició los trámites para obtener la autorización de aterrizaje de la aeronave en el aeropuerto de Port Sudan".

Otros implicados, que también fueron juzgados en rebeldía, son Osman Mohamed al Zubair y Salah Abdullah, oficial financiero del Ejército sudanés y el exjefe de Inteligencia sudanesa, respectivamente.

El tribunal concluyó que la ejecución de este plan "implicó el uso de documentos falsificados, así como de empresas y cuentas bancarias dentro del país, para canalizar fondos provenientes de las transacciones de armas, ocultando así su origen y destino, además de blanquear las ganancias derivadas de estas actividades".

Asimismo, la sentencia señaló que "las transacciones de armas se llevaron a cabo en medio del conflicto armado en Sudán y en beneficio de una de las partes involucradas", en referencia al Ejército.

Para el tribunal, "utilizar el territorio y el sistema financiero del Estado para tales actividades podría perjudicar las relaciones de EAU con la comunidad internacional y poner en peligro sus intereses, especialmente dadas las restricciones internacionales al suministro de armas".

El rol de EAU en la guerra de Sudán ha estado marcado por acusaciones reiteradas de apoyo a los paramilitares y por una firme negación por parte de Abu Dabi.

Organizaciones internacionales han señalado evidencias consideradas creíbles por la ONU sobre transferencias de armas, aunque Emiratos ha rechazado de forma reiterada estas afirmaciones y ha calificado las denuncias de "falsas".

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