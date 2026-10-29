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Mundo
29 de octubre de 2026 - 15:00

EE.UU. blinda con sistemas de defensa aérea la residencia de Trump en Mar-a-Lago, Florida

Imagen sin descripción

Miami (EE.UU.), 29 oct (EFE).- Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos han desplegado sistemas terrestres de defensa aérea en el club Mar-a-Lago, en el condado Palm Beach (Florida), donde se encuentra la residencia del presidente, Donald Trump, y en sus inmediaciones, según imágenes difundidas por medios locales.

Por EFE
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Los sistemas de misiles se encuentran a bordo de varias barcazas cerca de Mar-a-Lago, así como en el Aeropuerto Internacional de Palm Beach, que el pasado julio fue renombrado como Aeropuerto Internacional Presidente Donald J. Trump, informó el canal WPTV.

Este despliegue fue realizado por el Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte (Norad, en inglés) y el Comando Norte de Estados Unidos (Northcom) "a petición del Servicio Secreto de los Estados Unidos", explicó el portavoz de ambas instituciones al citado medio.

Sin embargo, el portavoz no aclaró si la medida responde a una amenaza específica contra el mandatario, quien se traslada a su residencia en Florida algunos fines de semana.

Mar-a-Lago permanece bajo un estricto dispositivo de seguridad desde el frustrado intento de asesinato contra Trump ocurrido en septiembre de 2024 en su club de golf de Palm Beach, tras el cual las autoridades federales reforzaron las medidas de protección del presidente.

Según WPTV, desde enero de 2025, cuando tomó posesión Trump, los pilotos de combate han interceptado más de 60 aeronaves que violaban las restricciones temporales de vuelo alrededor de Palm Beach.

Trump se encuentra actualmente en Carolina del Sur para protagonizar otro mitin electoral, a menos de una semana para las elecciones de medio mandato, en las que el Partido Republicano podría perder la mayoría en la Cámara de Representantes y en el Senado, lo que limitaría el poder del presidente.

Trump tiene programado otro acto electoral este viernes en Daytona Beach, en Florida, a unos 300 kilómetros de Palm Beach.

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