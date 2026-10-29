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Mundo
29 de octubre de 2026 - 18:00

EE.UU. sanciona a organizadores de caravana de migrantes que se dirige a su frontera

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Washington, 29 oct (EFE).- La Administración del presidente, Donald Trump, emitió este jueves restricciones de visa a más de 15 personas supuestamente involucradas en la organización de las recientes caravanas de migrantes que han salido desde Centroamérica y México con el objetivo de cruzar su frontera.

Por EFE
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"Las investigaciones indican que ciertas personas reclutaron, coordinaron y dirigieron a grandes grupos de inmigrantes que viajaban a través de Centroamérica y México hacia la frontera sur de Estados Unidos", indicó el Departamento de Estado en un comunicado.

Las autoridades detallaron que 15 personas han sido sujetas a restricciones de visa por la "organización, facilitación y promoción" de las caravanas sin ofrecer más detalles sobre su nacionalidad o identidad.

El anuncio sucede a pocos días de las elecciones legislativas de la próxima semana en la que se decidirá el control del Congreso para los últimos dos años del mandato de Trump, quien volvió a la presidencia en 2025 ofreciendo mantener las fronteras blindadas del cruce de migrantes.

Una caravana de aproximadamente cien personas, que partió de San Pedro Sula, Honduras, el pasado 20 de septiembre, se encuentra en Chiapas, intentando movilizarse hacia el norte de México con la intención de cruzar.

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos ha utilizado el avance de esta caravana durante semanas para fortalecer su discurso antimigratorio.

En una publicación en redes sociales, Seguridad Nacional muestra un video en el que aportan cifras presumiendo sobre los logros de la Administración Trump, afirmando que van "17 meses de frontera segura".

Las caravanas migrantes adquirieron notoriedad internacional en octubre de 2018, cuando miles de personas salieron de Honduras rumbo a Estados Unidos en búsqueda de mejores oportunidades de vida y desde ese entonces se han convertido en un debate político en Estados Unidos, donde Trump lo ha utilizado como un argumento electoral desde las legislativas de 2018.

El anuncio se produce a cinco días de las elecciones de medio mandato del próximo martes, en las que la inmigración vuelve a ocupar un lugar central en la campaña y que determinarán el control del Congreso durante los dos últimos años del mandato de Trump.

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