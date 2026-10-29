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Mundo
29 de octubre de 2026 - 12:50

El autor del tiroteo de Trappes había sido detenido 3 días antes por agredir a un negro

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París, 29 oct (EFE).- El autor del tiroteo de Trappes, que costó la vida a una persona e hirió a otras siete el pasado viernes y que está siendo investigado como atentado terrorista racista, había sido detenido tres días antes por haber agredido a una persona negra, informan este jueves medios franceses.

Por EFE
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Según la emisora pública France Info, que cita fuentes próximas a la investigación, Kévin T. lanzó una bomba lacrimógena a otra persona, de raza negra, que le había pedido que moviera su coche, y le golpeó violentamente.

Tras ser detenido y trasladado a una comisaría, el hombre de 39 años fue puesto en libertad ese mismo día y convocado para el viernes siguiente, día en el que cometió el atentado que pudo ser una masacre.

Kévin T. fue detenido poco después de haber disparado varias ráfagas de arma automática (con un total de 128 disparos) en Trappes y La Verriére, dos localidades situadas a unos 30 kilómetros al sureste de París con elevado porcentaje de población de origen inmigrante, cercanas a su domicilio de Plaisir.

Durante los interrogatorios confesó su voluntad de disparar contra "musulmanes, africanos o norteafricanos", aunque consideró que no se trata de terrorismo porque considera su acción "legítima", según explicó este jueves el fiscal antiterrorista, Olivier Christen.

Además de haber encontrado en su domicilio emblemas del partido ultraderechista Agrupación Nacional, de Marine Le Pen, el sospechoso definió Trappes como un "refugio de islamistas".

Tras haber acabado el periodo de detención provisional, Kévit T. fue presentado a un juez que le procesó, como pedía la Fiscalía, por asesinato e intento de asesinato terrorista con agravante racista. Un segundo juez debe decidir su ingreso en prisión.

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