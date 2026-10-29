El BCE mantiene los tipos de interés en el 2,5 % pese a la subida de la inflación

El BCE también dejó inalterado el tipo de interés de las subastas semanales, en el 2,65 %, y de la facilidad marginal de crédito, por el que presta a los bancos a un día, en el 2,90 %.

"Los precios de la energía han continuado subiendo, lo que plantea riesgos al alza para las perspectivas de inflación y a la baja para las perspectivas de crecimiento", reconoce el BCE en el comunicado.

El BCE considera que la inflación subyacente, que descuenta los elementos más volátiles como la energía y los alimentos, "se ha mantenido en general estable hasta ahora y los salarios no muestran una respuesta sustantiva en esta fase".

Pero prevé que la inflación suba y el crecimiento se frene debido al "mayor alcance y duración de la perturbación energética", así como por efectos de segunda vuelta.

El BCE observa que las condiciones de financiación se han endurecido desde la última reunión del Consejo de Gobierno, que fue el 10 de septiembre, lo que probablemente afectará a la inflación y al crecimiento.

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El BCE considera que sigue "en buena posición para navegar la elevada incertidumbre actual" y que tomará las decisiones sobre los tipos de interés según los datos en cada reunión.

La entidad monetaria hace hincapié en que no se compromete de antemano con ninguna senda concreta de tipos.

La presidenta del BCE, Christine Lagarde, que anunció hoy su dimisión a partir del 7 de febrero de 2027, comentará estas decisiones en una conferencia de prensa en Fráncfort que comenzará a las 13.45 horas GMT.