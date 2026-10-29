ABC
29 de octubre de 2026
Ir a ABC en el Este
ABC Noticias
ABC TV de 12:00:00 a 13:59:00
Ver ABC TV
Cardinal Deportivo
ABC Cardinal AM de 11:30 a 13:59
Escuchar ABC AM
A de la Tarde
ABC FM 12:00 a 14:59
Escuchar ABC FM
ABC Noticias
ABC TV de 12:00:00 a 13:59:00
Ver ABC TV
24º
Ahora
ver más
24º
Ahora
HOY
Min
18º
Máx
28º
undefined 2026-10-30
Min
14º
Máx
33º
undefined 2026-10-31
Min
17º
Máx
33º
undefined 2026-11-01
Min
19º
Máx
33º
undefined 2026-11-02
Min
18º
Máx
29º
undefined 2026-11-03
Min
20º
Máx
29º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.790
Venta
6.120
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.080
Venta
1.190
EURO
Compra
6.100
Venta
6.850

Ver Cotizaciones

Mundo
29 de octubre de 2026 - 11:25

El bloqueo a Irán casi quintuplica el transporte desde China y las fronteras no dan abasto

Imagen sin descripción

Teherán, 29 oct (EFE).- El coste del transporte marítimo desde China hasta Irán se ha multiplicado casi por cinco ante el bloqueo naval de Estados Unidos, mientras que en la frontera terrestre del país persa con Turquía se vive un caos con más de 4.000 camiones que permanecen retenidos, según informó este jueves la Cámara de Comercio de Teherán.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

“El coste de transportar un contenedor de 40 pies (por mar) desde China, que anteriormente oscilaba entre los 2.700 y 2.800 dólares, ha aumentado hasta alcanzar actualmente unos 13.600 dólares”, afirmó el presidente de la Comisión de Transporte de la Cámara de Comercio de Teherán, Peiman Sanandayi, en delcraciones a la agencia Didbane Iran.

Al abordar la crisis que atraviesan las importaciones y exportaciones iraníes desde el inicio de la guerra lanzada por Estados Unidos e Israel hace ocho meses, el responsable señaló que “el cierre o las restricciones de las rutas comerciales legales han elevado considerablemente los costes de importación y dificultado gravemente el abastecimiento de los productos que necesita el país”.

En este sentido, se refirió también a la situación en los pasos fronterizos con Turquía de Bazargán, Sarv y Razi, en el noroeste de Irán, donde “más de 4.000 camiones y cabezas tractoras permanecen detenidos durante largos periodos”, aunque precisó que, aparte de la acumulación de vehículos y las prolongadas esperas, no se han anunciado restricciones adicionales al tránsito fronterizo.

Sanandayi explicó que entre el 70 % y el 75 % de las mercancías del país se transportan por vía marítima y señaló que se están tomando medidas para garantizar el abastecimiento a través de las rutas disponibles, “dando prioridad a los productos básicos, seguidos de los medicamentos y los suministros necesarios para las fábricas”.

Sobre el comercio con Pakistán, detalló que hay contenedores iraníes retenidos en puertos del país vecino, mientras que las exportaciones hacia ese país se encuentran paralizadas debido a los recientes problemas comerciales.

“La presión sobre las redes de transporte por carretera y ferrocarril ha aumentado”, alertó Sanandayi, quien expresó su esperanza de que las complicaciones actuales se resuelvan cuanto antes.

Las dificultades comerciales se producen en medio del bloqueo naval estadounidense y la intensificación de las sanciones contra Irán, cuyo presidente, Masud Pezeshkian, reconoció a finales de agosto que las importaciones y exportaciones del país habían caído entre un 25 % y un 35 %, lo que obligaba a recurrir a rutas alternativas y asumir mayores costes de transporte.

Con las negociaciones estancadas y las hostilidades militares detenidas, Irán y Estados Unidos mantienen el pulso por el estrecho de Ormuz, con continuos ataques iraníes contra buques que tratan de cruzarlo, mientras Washington ha impuesto un cerco naval sobre los puertos iraníes y ha intensificado las sanciones contra el país persa en el marco de la operación ‘Paria Económico’ iniciada en agosto, con el fin de obligarlo a rendirse en la guerra.

Lo
más leído
del día

01
Policiales
Accidente rumbo al Transchaco Rally: dos muertos tras choque de camioneta contra camión
Ver más
02
Policiales
Video: Bomberos combaten incendio en planta farmacéutica en Ypacaraí
Ver más
03
Nacionales
Soledad Núñez apunta a cajas paralelas de Asunción: cuánto dinero podría recuperar
Ver más
04
Policiales
Alumno habría sido herido con arma de aire comprimido en ‘safari’ en colegio de Asunción
Ver más
05
Economía
Exconsejero presenta a IPS propuesta para “capitalizar” Ueno y ser “accionista” del banco
Ver más

Te puede interesar