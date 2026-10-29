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Mundo
29 de octubre de 2026 - 08:05

El colombiano Orozco-Estrada dirigirá tres conciertos con la Filarmónica de Berlín

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Berlín, 29 oct (EFE).- El director colombiano Andrés Orozco-Estrada dirigirá tres conciertos con la Orquesta Filarmónica de Berlín, sustituyendo a Ivan Fischer, informó este jueves la institución alemana.

Por EFE
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Fischer y la Filarmónica no llegaron a un acuerdo sobre la composición de la orquesta para la interpretación de la Quinta Sinfonía de Gustav Mahler que forma parte del programa.

"Las dos partes lo lamentan y respetan la posición contraria. La Filarmónica de Berlín agradece a Andrés Orozco-Estrada su disposición a asumir la dirección de los conciertos con el mismo programa", señala un comunicado.

Se trata de la segunda vez que Orozco-Estrada dirige la Filarmónica, donde ya había estado como director invitado en 2017.

Actualmente Orozo-Estrada, nacido en Medellín en 1977, es director de la Orquesta Sinfónica de la Radio Sueca, director general de música de la ciudad de Colonia y director titular de la Filarmónica Joven de Colombia.

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