El Consejo Noruego de Refugiados denuncia el asesinato de dos de sus trabajadores en Haití

"Estamos profundamente consternados al conocer el brutal asesinato de dos maravillosos colegas del NRC ayer en Puerto Príncipe, Haití", escribió Egeland en su cuenta de X en la que identificó a los dos trabajadores como Bonaparte Février y Richard Alexandre.

Egeland no dio detalles sobre las circunstancias del asesinato de los dos trabajadores, que ocurrió en medio de la grave crisis política y de seguridad en Haití, marcada por la violencia de las bandas armadas y las dificultades para restablecer la estabilidad institucional.

El secretario general del NRC, destacó que Février y Alexandre "trabajaron incansablemente, como miembros clave de nuestro heroico equipo en Haití, para prevenir y aliviar el creciente sufrimiento de sus compatriotas haitianos".

"Instamos a todas las partes involucradas, incluidas las autoridades haitianas y la comunidad internacional, a hacer todo lo que esté en sus manos para proteger a la población civil, defender el derecho internacional y evitar que la violencia continúe", agregó.

Egeland reclamó que "ni la sociedad haitiana ni el resto del mundo pueden tolerar que civiles, incluidos los trabajadores humanitarios, sean asesinados con impunidad".

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Justamente el miércoles, otra ONG, Médicos Sin Fronteras (MSF), alertó sobre una "explosión de violencia" en Puerto Príncipe por los enfrentamientos ocurridos tras el ataque del 18 de octubre contra un vehículo que transportaba a cuatro militares salvadoreños de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF).

Según MSF, "entre el 18 y el 26 de octubre, treinta pacientes con heridas de bala o causadas por explosiones de drones fueron recibidos y atendidos en los hospitales de MSF en Tabarre y Cité Soleil".

Tras el ataque contra los efectivos salvadoreños, de quienes no se oficialmente no sabe nada desde el día de la emboscada, la GSF lanzó una operación a gran escala contra las bandas armadas en Puerto Príncipe, a la cual se han sumado desde mediados de la semana pasada centenares de militares enviados por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele.

En medio del caos reinante, el Consejo Electoral Provisional (CEP) anunció anoche un nuevo aplazamiento de la primera vuelta de las elecciones presidenciales y legislativas de Haití, previstas para el próximo 13 de diciembre, y que fueron postergadas para el 18 de julio de 2027.