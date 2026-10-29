El crudo brent cae 0,38 % y baja de 115 dólares por optimismo diplomático entre EEUU-Irán

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, retrocedió hoy 0,44 dólares en el Intercontinental Exchange (ICE) londinense en comparación al precio de liquidación de la última sesión, cuando finalizó en 115,32 dólares.

El brent cedió terreno después de un renovado optimismo entre los inversores alentado por las informaciones que sugieren que el vicepresidente estadounidense, JD Vance, envió una carta al secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional iraní, Mohsen Rezaei, en lo que el mercado interpretó como un nuevo esfuerzo diplomático por parte de Washington para reactivar las negociaciones de paz.

Las tensiones geopolíticas en Oriente Medio persisten y también los temores de una nueva escalada bélica en la región una vez se celebren las elecciones legislativas estadounidenses del próximo 3 de noviembre.

El CEO de Tradeview Markets y YimmiT, Tim Furey, apuntó este jueves en un análisis remitido a EFE que es posible que el petróleo se mantenga dentro de un "rango de consideración" hatsa conocer el resultado de las elecciones legislativas del próximo martes en Estados Unidos.

"Una nueva escalada (bélica) podría impulsar los precios del crudo hacia los máximos de marzo. Por el contrario, una reanudación creíble de las negociaciones para restablecer la normalidad del tráfico marítimo a través del estrecho de Ormuz intensificaría la presión vendedora y podría abrir la puerta a una ruptura por debajo del rango actual", comentó Furey.